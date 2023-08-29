https://ria.ru/20230829/obstrel-1892943605.html

Климовский район Брянской области подвергся обстрелу

Климовский район Брянской области подвергся обстрелу - РИА Новости, 29.08.2023

Климовский район Брянской области подвергся обстрелу

Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны ВСУ, всем жителям надо срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района в соцсети... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:26

2023-08-29T16:26

2023-08-29T16:40

специальная военная операция на украине

климовский район

брянская область

происшествия

вооруженные силы украины

сумская область

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны ВСУ, всем жителям надо срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района в соцсети "ВКонтакте".Как следует из сообщений в соцсетях, в районном центре - Климово - сейчас звучат сирены."Внимание! Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия! Не игнорируйте тревогу!" – говорится в сообщении администрации Климовского района.Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области и граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.

https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892590399.html

https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892460551.html

климовский район

брянская область

сумская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

климовский район, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, сумская область