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Климовский район Брянской области подвергся обстрелу - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 29.08.2023 (обновлено: 16:40 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/obstrel-1892943605.html
Климовский район Брянской области подвергся обстрелу
Климовский район Брянской области подвергся обстрелу - РИА Новости, 29.08.2023
Климовский район Брянской области подвергся обстрелу
Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны ВСУ, всем жителям надо срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района в соцсети... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:26
2023-08-29T16:40
специальная военная операция на украине
климовский район
брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны ВСУ, всем жителям надо срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района в соцсети "ВКонтакте".Как следует из сообщений в соцсетях, в районном центре - Климово - сейчас звучат сирены."Внимание! Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия! Не игнорируйте тревогу!" – говорится в сообщении администрации Климовского района.Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области и граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.
https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892590399.html
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климовский район
брянская область
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климовский район, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Климовский район, Брянская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Климовский район Брянской области подвергся обстрелу

Жителей Климовского района попросили спуститься в укрытия из-за обстрела

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны ВСУ, всем жителям надо срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района в соцсети "ВКонтакте".
Как следует из сообщений в соцсетях, в районном центре - Климово - сейчас звучат сирены.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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"Внимание! Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия! Не игнорируйте тревогу!" – говорится в сообщении администрации Климовского района.
Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области и граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКлимовский районБрянская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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