https://ria.ru/20230829/obstrel-1892943605.html
Климовский район Брянской области подвергся обстрелу
Климовский район Брянской области подвергся обстрелу - РИА Новости, 29.08.2023
Климовский район Брянской области подвергся обстрелу
Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны ВСУ, всем жителям надо срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района в соцсети... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:26
2023-08-29T16:26
2023-08-29T16:40
специальная военная операция на украине
климовский район
брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Климовский район Брянской области подвергается обстрелу со стороны ВСУ, всем жителям надо срочно спуститься в укрытия, сообщила администрация района в соцсети "ВКонтакте".Как следует из сообщений в соцсетях, в районном центре - Климово - сейчас звучат сирены."Внимание! Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия! Не игнорируйте тревогу!" – говорится в сообщении администрации Климовского района.Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области и граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.
https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892590399.html
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892460551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
климовский район, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Климовский район, Брянская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Климовский район Брянской области подвергся обстрелу
Жителей Климовского района попросили спуститься в укрытия из-за обстрела