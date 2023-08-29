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Украинские войска нанесли удар по кладбищу в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/obstrel-1892924593.html
Украинские войска нанесли удар по кладбищу в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по кладбищу в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2023
Украинские войска нанесли удар по кладбищу в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:38
2023-08-29T15:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале. "Сегодня нацисты ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы поселка Днепряны. Часть украинских снарядов разрушили могилы на поселковом кладбище: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники", - говорится в сообщении. В администрации назвали украинские войска "извергами", которые пытаются уничтожить память. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230828/yasinovataya-1892764493.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по кладбищу в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области

© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/TelegramУкраинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/Telegram
Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале.
«
"Сегодня нацисты ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы поселка Днепряны. Часть украинских снарядов разрушили могилы на поселковом кладбище: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники", - говорится в сообщении.
В администрации назвали украинские войска "извергами", которые пытаются уничтожить память.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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