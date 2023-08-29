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Украинские войска нанесли удар по кладбищу в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по кладбищу в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2023

Украинские войска нанесли удар по кладбищу в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:38

2023-08-29T15:38

2023-08-29T15:38

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале. "Сегодня нацисты ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы поселка Днепряны. Часть украинских снарядов разрушили могилы на поселковом кладбище: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники", - говорится в сообщении. В администрации назвали украинские войска "извергами", которые пытаются уничтожить память. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230828/yasinovataya-1892764493.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия