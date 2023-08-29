https://ria.ru/20230829/obstrel-1892915262.html

Украинские войска обстреляли поселок Луганское в ДНР кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли поселок Луганское в ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 29.08.2023

Украинские войска обстреляли поселок Луганское в ДНР кассетными снарядами

Украинские войска во вторник в 15.00 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Луганское, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:08

2023-08-29T15:08

2023-08-29T15:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 15.00 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Луганское, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 14.35 до 14.45 украинские войска три раза подвергли обстрелам Кировский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230829/zhertvy-1892833397.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия