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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/obstrel-1892911317.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2023
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Светлодарску, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:58
2023-08-29T14:58
специальная военная операция на украине
донецк
светлодарск
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Светлодарску, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска за десять минут с 13.50 по 14.00 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Светлодарску. Украинские войска также в 13.20 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230829/zhertvy-1892833397.html
донецк
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донецк, светлодарск, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Светлодарск, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку и Светлодарску

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Светлодарску, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска за десять минут с 13.50 по 14.00 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Светлодарску.
Украинские войска также в 13.20 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСветлодарскСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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