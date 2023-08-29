https://ria.ru/20230829/obstrel-1892911317.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2023

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Светлодарску, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:58

2023-08-29T14:58

2023-08-29T14:58

специальная военная операция на украине

донецк

светлодарск

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Светлодарску, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска за десять минут с 13.50 по 14.00 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Светлодарску. Украинские войска также в 13.20 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230829/zhertvy-1892833397.html

донецк

светлодарск

донецкая народная республика

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донецк, светлодарск, сцкк, донецкая народная республика, происшествия