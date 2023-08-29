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Число погибших при обстреле Горловки возросло до трех
Число погибших при обстреле Горловки возросло до трех - РИА Новости, 29.08.2023
Число погибших при обстреле Горловки возросло до трех
Число погибших в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:27
2023-08-29T14:27
2023-08-29T14:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Число погибших в Горловке возросло до трех", - сообщил мэр. Мэр города ранее сообщил о четырех украинских снарядах, разорвавшихся на территории молокозавода в Горловке. Позже он сообщил о двух погибших мирных жителях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Число погибших при обстреле Горловки возросло до трех
Мэр Приходько: число погибших при обстреле ВСУ Горловки выросло до трех