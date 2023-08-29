https://ria.ru/20230829/obstrel-1892902242.html

Число погибших при обстреле Горловки возросло до трех

Число погибших при обстреле Горловки возросло до трех - РИА Новости, 29.08.2023

Число погибших при обстреле Горловки возросло до трех

Число погибших в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:27

2023-08-29T14:27

2023-08-29T14:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Число погибших в Горловке возросло до трех", - сообщил мэр. Мэр города ранее сообщил о четырех украинских снарядах, разорвавшихся на территории молокозавода в Горловке. Позже он сообщил о двух погибших мирных жителях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230829/obstrel-1892901220.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия