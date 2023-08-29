https://ria.ru/20230829/obstrel-1892857912.html

ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по приграничным районам Белгородской области, также два украинских беспилотника были сбиты, РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:47

2023-08-29T11:47

2023-08-29T11:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

муром

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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по приграничным районам Белгородской области, также два украинских беспилотника были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе за понедельник, 28 августа. Пять приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 106, в том числе три взрывных устройства было сброшено с БПЛА. В Валуйском округе в селе Тулянка и в Белгородском районе недалеко от посёлка Разумное были сбиты украинские беспилотники. Обстрелы в регионе продолжаются с высокой интенсивностью. В течение воскресения было выпущено около 115 боеприпасов по четырем районам области. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксирован прилет 22 минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Также повреждена кровля в одной хозпостройке. По селу Середа выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 4 минометных снаряда, по селу Муром – два", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе четыре раза из гранатомета обстреляли село Щетиновка, по селу Наумовка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов. В Краснояружском районе, по словам губернатора, в селе Поповка с дрона сброшено три взрывных устройства, также по окраине села выпущено три артиллерийских снаряда. По окраинам сёл Вязовое и Репяховка – два и пять артиллерийских снарядов соответственно. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230827/obstrel-1892516772.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, муром