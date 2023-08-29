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ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 29.08.2023 (обновлено: 11:48 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/obstrel-1892857912.html
ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по приграничным районам Белгородской области, также два украинских беспилотника были сбиты, РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:47
2023-08-29T11:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
муром
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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по приграничным районам Белгородской области, также два украинских беспилотника были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе за понедельник, 28 августа. Пять приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 106, в том числе три взрывных устройства было сброшено с БПЛА. В Валуйском округе в селе Тулянка и в Белгородском районе недалеко от посёлка Разумное были сбиты украинские беспилотники. Обстрелы в регионе продолжаются с высокой интенсивностью. В течение воскресения было выпущено около 115 боеприпасов по четырем районам области. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксирован прилет 22 минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Также повреждена кровля в одной хозпостройке. По селу Середа выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 4 минометных снаряда, по селу Муром – два", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе четыре раза из гранатомета обстреляли село Щетиновка, по селу Наумовка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов. В Краснояружском районе, по словам губернатора, в селе Поповка с дрона сброшено три взрывных устройства, также по окраине села выпущено три артиллерийских снаряда. По окраинам сёл Вязовое и Репяховка – два и пять артиллерийских снарядов соответственно. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892516772.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
белгородская область
белгородский район
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, муром
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Муром
ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки около 115 раз обстреляли территорию Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по приграничным районам Белгородской области, также два украинских беспилотника были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе за понедельник, 28 августа. Пять приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 106, в том числе три взрывных устройства было сброшено с БПЛА. В Валуйском округе в селе Тулянка и в Белгородском районе недалеко от посёлка Разумное были сбиты украинские беспилотники. Обстрелы в регионе продолжаются с высокой интенсивностью. В течение воскресения было выпущено около 115 боеприпасов по четырем районам области.
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"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксирован прилет 22 минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Также повреждена кровля в одной хозпостройке. По селу Середа выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 4 минометных снаряда, по селу Муром – два", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе четыре раза из гранатомета обстреляли село Щетиновка, по селу Наумовка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов.
В Краснояружском районе, по словам губернатора, в селе Поповка с дрона сброшено три взрывных устройства, также по окраине села выпущено три артиллерийских снаряда. По окраинам сёл Вязовое и Репяховка – два и пять артиллерийских снарядов соответственно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковМуром
 
 
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