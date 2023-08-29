ВСУ более ста раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки около 115 раз обстреляли территорию Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по приграничным районам Белгородской области, также два украинских беспилотника были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе за понедельник, 28 августа. Пять приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 106, в том числе три взрывных устройства было сброшено с БПЛА. В Валуйском округе в селе Тулянка и в Белгородском районе недалеко от посёлка Разумное были сбиты украинские беспилотники. Обстрелы в регионе продолжаются с высокой интенсивностью. В течение воскресения было выпущено около 115 боеприпасов по четырем районам области.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксирован прилет 22 минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Также повреждена кровля в одной хозпостройке. По селу Середа выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 4 минометных снаряда, по селу Муром – два", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе четыре раза из гранатомета обстреляли село Щетиновка, по селу Наумовка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов.
В Краснояружском районе, по словам губернатора, в селе Поповка с дрона сброшено три взрывных устройства, также по окраине села выпущено три артиллерийских снаряда. По окраинам сёл Вязовое и Репяховка – два и пять артиллерийских снарядов соответственно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.