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Украинские войска выпустили еще семь ракет по Донецку

Украинские войска выпустили еще семь ракет по Донецку - РИА Новости, 29.08.2023

Украинские войска выпустили еще семь ракет по Донецку

Украинские войска в 11.15 выпустили еще семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:26

2023-08-29T11:26

2023-08-29T11:34

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 выпустили еще семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - сообщило представительство. Тип РСЗО не уточняется.Кроме того, украинские войска с 8.55 по 11.05 выпустили еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия