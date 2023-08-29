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Украинские войска выпустили еще семь ракет по Донецку - РИА Новости, 29.08.2023
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11:26 29.08.2023 (обновлено: 11:34 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/obstrel-1892846474.html
Украинские войска выпустили еще семь ракет по Донецку
Украинские войска выпустили еще семь ракет по Донецку - РИА Новости, 29.08.2023
Украинские войска выпустили еще семь ракет по Донецку
Украинские войска в 11.15 выпустили еще семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:26
2023-08-29T11:34
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 выпустили еще семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - сообщило представительство. Тип РСЗО не уточняется.Кроме того, украинские войска с 8.55 по 11.05 выпустили еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще семь ракет по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 выпустили еще семь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - сообщило представительство. Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, украинские войска с 8.55 по 11.05 выпустили еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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