https://ria.ru/20230829/obstrel-1892843315.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку - РИА Новости, 29.08.2023
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска в 10.55 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:10
2023-08-29T11:10
2023-08-29T11:17
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.55 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - сообщило представительство в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку