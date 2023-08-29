https://ria.ru/20230829/obekty-1893023640.html

В Полтавской области намерены снести 179 объектов, связанных с Россией

В Полтавской области намерены снести 179 объектов, связанных с Россией - РИА Новости, 29.08.2023

В Полтавской области намерены снести 179 объектов, связанных с Россией

Власти Полтавской области Украины намерены исключить списка культурного наследия и впоследствии снести 179 объектов, связанных с Россией, передает украинское... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:49

2023-08-29T21:49

2023-08-29T21:49

в мире

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

максим горький

украинский институт национальной памяти

александр пушкин

полтавская область

украина

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Полтавской области Украины намерены исключить списка культурного наследия и впоследствии снести 179 объектов, связанных с Россией, передает украинское издание "Змист". "179 объектов культурного наследия в области сегодня охраняются законом, несмотря на то, что они имеют российскую и имперскую символику. Исключить из списка культурного наследия советские и имперские объекты департамента культуры рекомендует Украинский институт национальной памяти, чтобы впоследствии памятники демонтировать", - говорится в сообщении издания, опубликованном на сайте. По данным издания, сносить объекты намерены в Полтаве, Кременчуге, а также в различных районах региона. Уточняется, что в Полтавской области на данный момент уже демонтировали 52 объекта. Среди них - памятники революционеру Владимиру Ленину, поэту Александру Пушкину, биологу Ивану Мичурину, писателю Максиму Горькому. Демонтаж памятников и мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230727/pamyatniki-1886537274.html

https://ria.ru/20230829/pamyatnik-1893014729.html

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в мире, россия, владимир ленин (владимир ульянов), максим горький, украинский институт национальной памяти, александр пушкин, полтавская область, украина