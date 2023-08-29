https://ria.ru/20230829/niger-1892981756.html
Алжир выступил с мирной инициативой по Нигеру
Алжир выступил с мирной инициативой по Нигеру - РИА Новости, 29.08.2023
Алжир выступил с мирной инициативой по Нигеру
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, заявил министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф во время... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:43
2023-08-29T17:43
2023-08-29T18:58
в мире
нигер
абдельмаджид теббун
переворот в нигере — 2023
алжир (республика)
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КАИР, 29 авг — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, заявил министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф во время пресс-конференции.По его словам, идея главы государства направлена на мирное решение конфликта. Президент Алжира, в частности, призвал избежать военного вмешательства и создать политические механизмы для урегулирования.Как отметил Аттаф, речь идет об укреплении принципа нелегитимности конституционных изменений. Также предлагается установить переходный период на шесть месяцев для выработки решения, которое гарантирует возвращение конституционной и демократической системы в Нигере.На прошлой неделе Аттаф посетил три государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) — Нигерию, Бенин и Гану. Там он обсудил кризис в соседнем Нигере. Кроме того, назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн встретился с алжирской делегацией во главе с генеральным секретарем МИД Алжира Лунесом Макрамане.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230829/perevorot-1892883814.html
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в мире, нигер, абдельмаджид теббун, переворот в нигере — 2023, алжир (республика)
В мире, Нигер, Абдельмаджид Теббун, Переворот в Нигере — 2023, Алжир (республика)
Алжир выступил с мирной инициативой по Нигеру
Президент Алжира Теббун предложил мирную инициативу по Нигеру
КАИР, 29 авг — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, заявил министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф во время пресс-конференции.
По его словам, идея главы государства направлена на мирное решение конфликта. Президент Алжира, в частности, призвал избежать военного вмешательства и создать политические механизмы для урегулирования.
СМИ: мятеж в Нигере может привести к перевороту еще в двух странах
Как отметил Аттаф, речь идет об укреплении принципа нелегитимности конституционных изменений. Также предлагается установить переходный период на шесть месяцев для выработки решения, которое гарантирует возвращение конституционной и демократической системы в Нигере.
На прошлой неделе Аттаф посетил три государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) — Нигерию, Бенин и Гану. Там он обсудил кризис в соседнем Нигере. Кроме того, назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн встретился с алжирской делегацией во главе с генеральным секретарем МИД Алжира Лунесом Макрамане.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Есть такая работа — демократию защищать