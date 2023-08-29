https://ria.ru/20230829/niger-1892908439.html

Эксперт назвал страну, которая может помочь решить кризис в Нигере

Эксперт назвал страну, которая может помочь решить кризис в Нигере - РИА Новости, 29.08.2023

Эксперт назвал страну, которая может помочь решить кризис в Нигере

Алжир может представить инициативу по мирному решению кризиса в Нигере, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Алжира... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:48

2023-08-29T14:48

2023-08-29T14:48

в мире

нигер

алжир (республика)

переворот в нигере — 2023

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АЛЖИР, 29 авг - РИА Новости. Алжир может представить инициативу по мирному решению кризиса в Нигере, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Алжира Тауфик Букаида. На прошлой неделе глава МИД Алжира Ахмед Аттаф посетил три государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - Нигерию, Бенин и Гану - для обсуждения кризиса в соседнем Нигере. Кроме того, назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн встретился с алжирской делегацией во главе с генеральным секретарем МИД Алжира Лунесом Макрамане. "Алжир продолжает усилия с целью предоставить инициативу сторонам на основе информации, которую он собрал с визитов министра иностранных дел и генсека МИД в ряд стран ЭКОВАС и Нигер", - отмечает Букаида. По мнению эксперта, Алжир расширит консультации по Нигеру, чтобы подтвердить поддержку мирных инициатив и решений. Он подчеркнул, что возможная инициатива страны "может стать для обеих сторон спасательным кругом, который позволит избежать столкновения". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230829/perevorot-1892883814.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

нигер

алжир (республика)

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в мире, нигер, алжир (республика), переворот в нигере — 2023