Эксперт назвал страну, которая может помочь решить кризис в Нигере
Эксперт Букаида: Алжир может представить инициативу по решению кризиса в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
АЛЖИР, 29 авг - РИА Новости. Алжир может представить инициативу по мирному решению кризиса в Нигере, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Алжира Тауфик Букаида.
На прошлой неделе глава МИД Алжира Ахмед Аттаф посетил три государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - Нигерию, Бенин и Гану - для обсуждения кризиса в соседнем Нигере. Кроме того, назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн встретился с алжирской делегацией во главе с генеральным секретарем МИД Алжира Лунесом Макрамане.
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"Алжир продолжает усилия с целью предоставить инициативу сторонам на основе информации, которую он собрал с визитов министра иностранных дел и генсека МИД в ряд стран ЭКОВАС и Нигер", - отмечает Букаида.
По мнению эксперта, Алжир расширит консультации по Нигеру, чтобы подтвердить поддержку мирных инициатив и решений. Он подчеркнул, что возможная инициатива страны "может стать для обеих сторон спасательным кругом, который позволит избежать столкновения".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.