https://ria.ru/20230829/neptun-1892892619.html

Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун"

Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун" - РИА Новости, 29.08.2023

Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун"

Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:46

2023-08-29T13:46

2023-08-29T15:08

специальная военная операция на украине

россия

кременная

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM", — говорится в сводке.Кроме того, за сутки удалось уничтожить 27 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила атаку украинского штурмового отряда в районе Невельского в ДНР и улучшила положение по переднему краю. Кроме того, возле Дорожного удалось поразить воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. В свою очередь, в районе Дружковки российские подразделения уничтожили склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии успешно провела бои на Южнодонецком направлении. В частности, в районе Новомихайловки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила три атаки 12-й бригады спецназа, 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила шесть атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки украинской 46-й аэромобильной бригады в районе Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили живую силу и технику в 132 районах. В частности, в районе Серебрянки в ДНР удалось уничтожить два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230829/podstava-1892823532.html

https://ria.ru/20230829/drony-1892896173.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

https://ria.ru/20230829/vsu-1892893770.html

https://ria.ru/20230814/nato-1889827321.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, кременная, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины