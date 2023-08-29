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Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун" - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 29.08.2023 (обновлено: 15:08 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/neptun-1892892619.html
Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун"
Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун" - РИА Новости, 29.08.2023
Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун"
Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:46
2023-08-29T15:08
специальная военная операция на украине
россия
кременная
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM", — говорится в сводке.Кроме того, за сутки удалось уничтожить 27 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила атаку украинского штурмового отряда в районе Невельского в ДНР и улучшила положение по переднему краю. Кроме того, возле Дорожного удалось поразить воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. В свою очередь, в районе Дружковки российские подразделения уничтожили склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии успешно провела бои на Южнодонецком направлении. В частности, в районе Новомихайловки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила три атаки 12-й бригады спецназа, 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила шесть атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки украинской 46-й аэромобильной бригады в районе Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили живую силу и технику в 132 районах. В частности, в районе Серебрянки в ДНР удалось уничтожить два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.
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россия, кременная, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун"

Минобороны впервые сообщило о перехвате противокорабельной ракеты "Нептун"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM", — говорится в сводке.
Кроме того, за сутки удалось уничтожить 27 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
"Просто гниют". В США раскрыли, как Запад подставил Зеленского
29 августа, 09:32

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" отразила атаку украинского штурмового отряда в районе Невельского в ДНР и улучшила положение по переднему краю. Кроме того, возле Дорожного удалось поразить воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. В свою очередь, в районе Дружковки российские подразделения уничтожили склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
  • более 340 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • 13 автомобилей;
  • гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
"Отстаем": в ВСУ рассказали о новой мощной тактике России
29 августа, 14:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии успешно провела бои на Южнодонецком направлении. В частности, в районе Новомихайловки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 100 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубицы "Акация" и "Гиацинт-Б".
Украинский военнослужащий перед снарядом от 155-миллиметровой гаубицы ТРФ-1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Запад сливает Украину по афганскому сценарию
28 августа, 08:00

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила три атаки 12-й бригады спецназа, 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • три боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции перед истребителем F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Украину спасут самолеты
23 августа, 08:00

Купянское направление

Группировка войск "Запад" отразила шесть атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
"Последние резервы". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ
29 августа, 13:52

Запорожское направление

Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки украинской 46-й аэромобильной бригады в районе Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 90 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США;
  • орудие FH-70 производства Великобритании.
Военнослужащие перед началом учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Россия раскусила блеф НАТО
14 августа, 08:00

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы Д-30.
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили живую силу и технику в 132 районах. В частности, в районе Серебрянки в ДНР удалось уничтожить два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКременнаяБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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