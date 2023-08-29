https://ria.ru/20230829/neptun-1892892619.html
Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун"
Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун" - РИА Новости, 29.08.2023
Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун"
Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:46
2023-08-29T13:46
2023-08-29T15:08
специальная военная операция на украине
россия
кременная
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM", — говорится в сводке.Кроме того, за сутки удалось уничтожить 27 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила атаку украинского штурмового отряда в районе Невельского в ДНР и улучшила положение по переднему краю. Кроме того, возле Дорожного удалось поразить воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. В свою очередь, в районе Дружковки российские подразделения уничтожили склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии успешно провела бои на Южнодонецком направлении. В частности, в районе Новомихайловки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила три атаки 12-й бригады спецназа, 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила шесть атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки украинской 46-й аэромобильной бригады в районе Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили живую силу и технику в 132 районах. В частности, в районе Серебрянки в ДНР удалось уничтожить два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230829/podstava-1892823532.html
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https://ria.ru/20230814/nato-1889827321.html
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россия, кременная, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости.
Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили
в Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM", — говорится в сводке.
Кроме того, за сутки удалось уничтожить 27 беспилотников в ЛНР
, ДНР
и Запорожской области
.
Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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с артиллерийскими боеприпасами. В свою очередь, в районе Дружковки
российские подразделения уничтожили склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
- более 340 военнослужащих убитыми и ранеными;
- шесть боевых бронированных машин;
- 13 автомобилей;
- гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
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- до 100 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
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Группировка войск "Центр" отразила три атаки 12-й бригады спецназа, 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Кременной
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- до 80 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- три боевые бронированные машины;
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, а также Стельмаховки в ЛНР.
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- до 50 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
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Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили живую силу и технику в 132 районах. В частности, в районе Серебрянки в ДНР удалось уничтожить два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине