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Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу - РИА Новости, 29.08.2023
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15:55 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/nelegaly-1892928352.html
Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу
Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу - РИА Новости, 29.08.2023
Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления Запада о том, что Белоруссия якобы способствует потоку... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:55
2023-08-29T15:55
белоруссия
европа
минск
александр вольфович
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления Запада о том, что Белоруссия якобы способствует потоку нелегальных мигрантов далее в Европу. По его словам, каждую неделю пограничники соседней Польши на общей границе пытаются вытеснить в Белоруссию более 100 человек и даже подбрасывают трупы на сопредельную территорию. "Они (на Западе - ред.) не говорят о том, что еженедельно более 100 человек поляки пытаются вытеснить на территорию Беларуси, что не допускается нашими органами пограничной службы. Фиксируем даже подбрасывание трупов, избивают мигрантов, которым приходится оказывать квалифицированную медпомощь. Они неделями находятся в лечебных учреждениях Беларуси", - сказал Вольфович. Госсекретарь белорусского Совбеза обратил внимание, что со стороны Белоруссии силовым путем на территорию сопредельных государств не было выдворено ни одного человека. "Попытки людей, которые идут с Ближнего Востока, Средней Азии в Европу в поисках лучшей жизни, есть. Они пресекаются, наши органы пограничной службы не допускают этого. Но такие факты есть, они есть в любом государстве. Все вытесненные на территорию Беларуси мигранты - люди, которые зашли в Европу с других, с тыльных ворот. Об этом наши соседи не говорят", - заметил Вольфович.
https://ria.ru/20230829/migranty-1892889303.html
https://ria.ru/20230828/vagner-1892689498.html
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белоруссия, европа, минск, александр вольфович
Белоруссия, Европа, Минск, Александр Вольфович
Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу

Вольфович назвал заявления Запада о помощи нелегалам уйти в Европу ложью

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе
Пункт пропуска Кузница-Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Пункт пропуска "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе. Архивное фото
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления Запада о том, что Белоруссия якобы способствует потоку нелегальных мигрантов далее в Европу.
По его словам, каждую неделю пограничники соседней Польши на общей границе пытаются вытеснить в Белоруссию более 100 человек и даже подбрасывают трупы на сопредельную территорию.
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"Они (на Западе - ред.) не говорят о том, что еженедельно более 100 человек поляки пытаются вытеснить на территорию Беларуси, что не допускается нашими органами пограничной службы. Фиксируем даже подбрасывание трупов, избивают мигрантов, которым приходится оказывать квалифицированную медпомощь. Они неделями находятся в лечебных учреждениях Беларуси", - сказал Вольфович.
Госсекретарь белорусского Совбеза обратил внимание, что со стороны Белоруссии силовым путем на территорию сопредельных государств не было выдворено ни одного человека.
"Попытки людей, которые идут с Ближнего Востока, Средней Азии в Европу в поисках лучшей жизни, есть. Они пресекаются, наши органы пограничной службы не допускают этого. Но такие факты есть, они есть в любом государстве. Все вытесненные на территорию Беларуси мигранты - люди, которые зашли в Европу с других, с тыльных ворот. Об этом наши соседи не говорят", - заметил Вольфович.
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БелоруссияЕвропаМинскАлександр Вольфович
 
 
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