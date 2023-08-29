https://ria.ru/20230829/nelegaly-1892928352.html

Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу

Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу - РИА Новости, 29.08.2023

Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления Запада о том, что Белоруссия якобы способствует потоку... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:55

2023-08-29T15:55

2023-08-29T15:55

белоруссия

европа

минск

александр вольфович

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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления Запада о том, что Белоруссия якобы способствует потоку нелегальных мигрантов далее в Европу. По его словам, каждую неделю пограничники соседней Польши на общей границе пытаются вытеснить в Белоруссию более 100 человек и даже подбрасывают трупы на сопредельную территорию. "Они (на Западе - ред.) не говорят о том, что еженедельно более 100 человек поляки пытаются вытеснить на территорию Беларуси, что не допускается нашими органами пограничной службы. Фиксируем даже подбрасывание трупов, избивают мигрантов, которым приходится оказывать квалифицированную медпомощь. Они неделями находятся в лечебных учреждениях Беларуси", - сказал Вольфович. Госсекретарь белорусского Совбеза обратил внимание, что со стороны Белоруссии силовым путем на территорию сопредельных государств не было выдворено ни одного человека. "Попытки людей, которые идут с Ближнего Востока, Средней Азии в Европу в поисках лучшей жизни, есть. Они пресекаются, наши органы пограничной службы не допускают этого. Но такие факты есть, они есть в любом государстве. Все вытесненные на территорию Беларуси мигранты - люди, которые зашли в Европу с других, с тыльных ворот. Об этом наши соседи не говорят", - заметил Вольфович.

https://ria.ru/20230829/migranty-1892889303.html

https://ria.ru/20230828/vagner-1892689498.html

белоруссия

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белоруссия, европа, минск, александр вольфович