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Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту - РИА Новости, 29.08.2023
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12:00 29.08.2023 (обновлено: 12:40 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/nasledstvo-1892869942.html
Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту
Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту - РИА Новости, 29.08.2023
Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту
Семейные битвы за наследство квартиры часто становятся центральным сюжетом популярных сериалов и детективных романов. К сожалению, в жизни такие конфликты – куда менее привлекательны, чем в кино. "Грызня за квадраты" – опыт, которого по возможности хочется избежать, а если это невозможно, то хотя бы обезопасить себя от последствий дележки.
2023-08-29T12:00
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пятый угол
недвижимость
квартира
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Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту
Семейные битвы за наследство квартиры часто становятся центральным сюжетом популярных сериалов и детективных романов. К сожалению, в жизни такие конфликты – куда менее привлекательны, чем в кино.
audio/mpeg
Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту
Семейные битвы за наследство квартиры часто становятся центральным сюжетом популярных сериалов и детективных романов. К сожалению, в жизни такие конфликты – куда менее привлекательны, чем в кино.
audio/mpeg
В этом выпуске обсуждаем, в каком порядке наследуется квартира, можно ли его изменить, зачем составлять завещание в молодом возрасте и реально ли лишить наследства нелюбимого дядюшку. Эксперт выпуска – нотариус города Москвы, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по имиджу и взаимодействию со СМИ Марина Соколова.01:30 кто и как может наследовать квартиру 02:29 что такое право представления 03:00 наследственная и супружеская доли – в чем разница 04:25 какой документ "сильнее": брачный договор или завещание 05:17 как избежать "войны" между наследниками06:02 в какой момент наследники получают все права на квартиру 06:49 что будет, если не вступить в наследство вовремя 08:00 что делать, если человек умер, а наследников нет08:46 почему наследники "грызутся" между собой 09:30 чем опасен отказ от наследства 10:30 что делать, если возникает "неожиданный" наследник 12:22 у кого есть обязательная доля в квартире 13:00 "недостойный наследник": кто это и как лишить его доли15:09 что такое "глупое" завещание на квартиру17:26 составить завещание в 20 лет — это рано или в самый раз18:06 "завещаю квартиру кошкам": это миф или реальная практика19:23 договор дарения и ренты: в чем подвох20:59 сундук, шкаф или банковская ячейка: где хранят завещание21:30 кино против реальной жизни: как оглашают завещанияСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle Podcasts Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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недвижимость, аудио, квартира
Пятый угол, Недвижимость, Квартира
Пятый угол

Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту

Пятый угол
Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту
29 августа, 12:00
Читать ria.ru в
Семейные битвы за наследство квартиры часто становятся центральным сюжетом популярных сериалов и детективных романов. К сожалению, в жизни такие конфликты – куда менее привлекательны, чем в кино. "Грызня за квадраты" – опыт, которого по возможности хочется избежать, а если это невозможно, то хотя бы обезопасить себя от последствий дележки.
В этом выпуске обсуждаем, в каком порядке наследуется квартира, можно ли его изменить, зачем составлять завещание в молодом возрасте и реально ли лишить наследства нелюбимого дядюшку.
Эксперт выпуска – нотариус города Москвы, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по имиджу и взаимодействию со СМИ Марина Соколова.
01:30 кто и как может наследовать квартиру
02:29 что такое право представления
03:00 наследственная и супружеская доли – в чем разница
04:25 какой документ "сильнее": брачный договор или завещание
05:17 как избежать "войны" между наследниками
06:02 в какой момент наследники получают все права на квартиру
06:49 что будет, если не вступить в наследство вовремя
08:00 что делать, если человек умер, а наследников нет
08:46 почему наследники "грызутся" между собой
09:30 чем опасен отказ от наследства
10:30 что делать, если возникает "неожиданный" наследник
12:22 у кого есть обязательная доля в квартире
13:00 "недостойный наследник": кто это и как лишить его доли
15:09 что такое "глупое" завещание на квартиру
17:26 составить завещание в 20 лет — это рано или в самый раз
18:06 "завещаю квартиру кошкам": это миф или реальная практика
19:23 договор дарения и ренты: в чем подвох
20:59 сундук, шкаф или банковская ячейка: где хранят завещание
21:30 кино против реальной жизни: как оглашают завещания
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Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle Podcasts Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж: Олег Чижов
 
Пятый уголНедвижимостьКвартира
 
 
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