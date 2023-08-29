https://ria.ru/20230829/nasledstvo-1892869942.html

Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту

Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту - РИА Новости, 29.08.2023

Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту

Семейные битвы за наследство квартиры часто становятся центральным сюжетом популярных сериалов и детективных романов. К сожалению, в жизни такие конфликты – куда менее привлекательны, чем в кино. "Грызня за квадраты" – опыт, которого по возможности хочется избежать, а если это невозможно, то хотя бы обезопасить себя от последствий дележки.

2023-08-29T12:00

2023-08-29T12:00

2023-08-29T12:40

пятый угол

недвижимость

квартира

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Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту Семейные битвы за наследство квартиры часто становятся центральным сюжетом популярных сериалов и детективных романов. К сожалению, в жизни такие конфликты – куда менее привлекательны, чем в кино. audio/mpeg

Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту Семейные битвы за наследство квартиры часто становятся центральным сюжетом популярных сериалов и детективных романов. К сожалению, в жизни такие конфликты – куда менее привлекательны, чем в кино. audio/mpeg

В этом выпуске обсуждаем, в каком порядке наследуется квартира, можно ли его изменить, зачем составлять завещание в молодом возрасте и реально ли лишить наследства нелюбимого дядюшку. Эксперт выпуска – нотариус города Москвы, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по имиджу и взаимодействию со СМИ Марина Соколова.01:30 кто и как может наследовать квартиру 02:29 что такое право представления 03:00 наследственная и супружеская доли – в чем разница 04:25 какой документ "сильнее": брачный договор или завещание 05:17 как избежать "войны" между наследниками06:02 в какой момент наследники получают все права на квартиру 06:49 что будет, если не вступить в наследство вовремя 08:00 что делать, если человек умер, а наследников нет08:46 почему наследники "грызутся" между собой 09:30 чем опасен отказ от наследства 10:30 что делать, если возникает "неожиданный" наследник 12:22 у кого есть обязательная доля в квартире 13:00 "недостойный наследник": кто это и как лишить его доли15:09 что такое "глупое" завещание на квартиру17:26 составить завещание в 20 лет — это рано или в самый раз18:06 "завещаю квартиру кошкам": это миф или реальная практика19:23 договор дарения и ренты: в чем подвох20:59 сундук, шкаф или банковская ячейка: где хранят завещание21:30 кино против реальной жизни: как оглашают завещанияСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle Podcasts Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

недвижимость, аудио, квартира