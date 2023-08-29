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Мезенцев: молодежи России и Белоруссии близко понятие преданности Родине - РИА Новости, 29.08.2023
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Союзное государство
 
15:14 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/molodezh-1892917812.html
Мезенцев: молодежи России и Белоруссии близко понятие преданности Родине
Мезенцев: молодежи России и Белоруссии близко понятие преданности Родине - РИА Новости, 29.08.2023
Мезенцев: молодежи России и Белоруссии близко понятие преданности Родине
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что молодому поколению белорусов и россиян близки понятия преданности Родине и... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:14
2023-08-29T15:14
союзное государство
россия
белоруссия
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что молодому поколению белорусов и россиян близки понятия преданности Родине и чувства долга. Постоянным комитетом Союзного государства, начиная с 2007 года, во Всероссийском детском центре "Орлёнок" ежегодно проводится мероприятие Союзного государства "Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России "Историческая память поколений". Оно направлено на формирование у учащихся высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга, а также на укрепление доверительных отношений и боевого содружества, формирование стремления к военной службе, идеи служения Отечеству и готовности защиты Союзного государства, на воспитание уважения к истории братских народов Белоруссии и России. "Такие встречи неизменно подтверждают, что для представителей молодого поколения белорусов и россиян, встретившихся в Туапсе в эти дни, такие понятия, как взаимовыручка, чувство долга, преданность своей Родине, общему Отечеству, близки и понятны, что они их по-настоящему разделяют", - сказал Мезенцев журналистам по случаю завершения во Всероссийском детском центре "Орлёнок" военно-патриотической смены учащихся суворовских военных и кадетских училищ Белоруссии и России. Он назвал значимым проведение военно-патриотической смены. "Это уже традиционное, ежегодное мероприятие, в котором приняли участие более 6 тысяч юношей и девушек", - подчеркнул госсекретарь. Мезенцев отметил, что "в этом году в детский центр "Орлёнок" на берегу Черного моря приехали 382 учащихся из 16 училищ минобразования Беларуси, оборонных ведомств двух стран и министерства внутренних дел России". "На эти цели из бюджета Союзного государства в текущем году выделено 36,5 миллиона российских рублей", - сказал Мезенцев. Он обратил внимание, что 18 августа состоялся День, посвященный теме союзного строительства. "Молодые граждане братских стран стали участниками столь значимого разговора, подтверждающего союзнический характер отношений Беларуси и России. Суворовцы, нахимовцы и кадеты говорили о подвиге, совершенном народами Советского Союза в борьбе с фашизмом в 1941-1945 годах, об этапах совместной истории и том, что объединяет нас сегодня, особенно в период запредельного давления Запада", - рассказал госсекретарь.
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Союзное государство, Россия, Белоруссия

Мезенцев: молодежи России и Белоруссии близко понятие преданности Родине

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что молодому поколению белорусов и россиян близки понятия преданности Родине и чувства долга.
Постоянным комитетом Союзного государства, начиная с 2007 года, во Всероссийском детском центре "Орлёнок" ежегодно проводится мероприятие Союзного государства "Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России "Историческая память поколений". Оно направлено на формирование у учащихся высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга, а также на укрепление доверительных отношений и боевого содружества, формирование стремления к военной службе, идеи служения Отечеству и готовности защиты Союзного государства, на воспитание уважения к истории братских народов Белоруссии и России.
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"Такие встречи неизменно подтверждают, что для представителей молодого поколения белорусов и россиян, встретившихся в Туапсе в эти дни, такие понятия, как взаимовыручка, чувство долга, преданность своей Родине, общему Отечеству, близки и понятны, что они их по-настоящему разделяют", - сказал Мезенцев журналистам по случаю завершения во Всероссийском детском центре "Орлёнок" военно-патриотической смены учащихся суворовских военных и кадетских училищ Белоруссии и России.
Он назвал значимым проведение военно-патриотической смены. "Это уже традиционное, ежегодное мероприятие, в котором приняли участие более 6 тысяч юношей и девушек", - подчеркнул госсекретарь.
Мезенцев отметил, что "в этом году в детский центр "Орлёнок" на берегу Черного моря приехали 382 учащихся из 16 училищ минобразования Беларуси, оборонных ведомств двух стран и министерства внутренних дел России". "На эти цели из бюджета Союзного государства в текущем году выделено 36,5 миллиона российских рублей", - сказал Мезенцев.
Он обратил внимание, что 18 августа состоялся День, посвященный теме союзного строительства.
«
"Молодые граждане братских стран стали участниками столь значимого разговора, подтверждающего союзнический характер отношений Беларуси и России. Суворовцы, нахимовцы и кадеты говорили о подвиге, совершенном народами Советского Союза в борьбе с фашизмом в 1941-1945 годах, об этапах совместной истории и том, что объединяет нас сегодня, особенно в период запредельного давления Запада", - рассказал госсекретарь.
 
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