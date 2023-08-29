https://ria.ru/20230829/mishustin-1892958591.html
Мишустин отметил необходимость повышения качества сервиса в туризме
Мишустин отметил необходимость повышения качества сервиса в туризме - РИА Новости, 29.08.2023
Мишустин отметил необходимость повышения качества сервиса в туризме
Развитие туристической сферы России необходимо осуществлять комплексно, повышая качество сервиса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:52
2023-08-29T16:52
2023-08-29T16:52
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Развитие туристической сферы России необходимо осуществлять комплексно, повышая качество сервиса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая во вторник в ходе стратегической сессии по развитию туризма, он указал, что все больше российских регионов привлекает путешественников, а туристический поток из года в год растет, и не только в период летних и зимних каникул. "Учитывая растущий спрос, надо комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли, чтобы качество сервиса в этой сфере вывести на более высокий уровень. И в первую очередь, конечно, необходимо обновлять гостиничную базу, создавая места для размещения, которые отвечают разным запросам путешественников", – сказал Мишустин. По его словам, в настоящее время в России действует более 30 тысяч комфортных и современных отелей, санаториев и баз отдыха (порядка миллиона номеров). "Добиться таких результатов удалось благодаря привлечению частных инвестиций и активному участию бизнеса и, конечно, государственной помощи, которая оказывается компаниям в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства. На его реализацию в последние два годы было направлено свыше 100 миллиардов рублей. Видим, что отрасль в целом развивается, модернизируется туристическая инфраструктура. И, конечно, эту работу необходимо продолжать", – отметил премьер. Он напомнил, что по поручению президента РФ до 2025 года будет увеличено финансирование программы строительства модульных отелей.
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новости - туризм, туризм, туристы, михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Михаил Мишустин
Мишустин отметил необходимость повышения качества сервиса в туризме
Мишустин: качество сервиса в туризме необходимо вывести на более высокий уровень
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Развитие туристической сферы России необходимо осуществлять комплексно, повышая качество сервиса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая во вторник в ходе стратегической сессии по развитию туризма, он указал, что все больше российских регионов привлекает путешественников, а туристический поток из года в год растет, и не только в период летних и зимних каникул.
«
"Учитывая растущий спрос, надо комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли, чтобы качество сервиса в этой сфере вывести на более высокий уровень. И в первую очередь, конечно, необходимо обновлять гостиничную базу, создавая места для размещения, которые отвечают разным запросам путешественников", – сказал Мишустин.
По его словам, в настоящее время в России действует более 30 тысяч комфортных и современных отелей, санаториев и баз отдыха (порядка миллиона номеров).
"Добиться таких результатов удалось благодаря привлечению частных инвестиций и активному участию бизнеса и, конечно, государственной помощи, которая оказывается компаниям в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства. На его реализацию в последние два годы было направлено свыше 100 миллиардов рублей. Видим, что отрасль в целом развивается, модернизируется туристическая инфраструктура. И, конечно, эту работу необходимо продолжать", – отметил премьер.
Он напомнил, что по поручению президента РФ до 2025 года будет увеличено финансирование программы строительства модульных отелей.
Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России