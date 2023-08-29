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Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН - РИА Новости, 30.08.2023
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18:22 29.08.2023 (обновлено: 02:11 30.08.2023)
https://ria.ru/20230829/mir-1892990918.html
Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН
Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН - РИА Новости, 30.08.2023
Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН
Мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за период в последние 100 лет, заявил на заседании ГА ООН председатель сессии Генассамблеи Чаба Короши. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-29T18:22
2023-08-30T02:11
космос - риа наука
россия
оон
генеральная ассамблея оон
владимир путин
москва
вашингтон (штат)
анатолий антонов
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за период в последние 100 лет, заявил на заседании ГА ООН председатель сессии Генассамблеи Чаба Короши. "Повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооруженных конфликтов только увеличили опасности в нашем мире", – сказал Короши. Как заявил Короши, в 2022 году глобальные военные расходы достигли рекордных 2,2 триллиона долларов. "Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит ДНЯО. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе", - подчеркнул он. При этом он заявил о якобы имеющих место "регулярных угрозах прибегнуть к ядерному удару" в конфликте "против Украины". Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html
https://ria.ru/20230829/oruzhie-1892990688.html
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россия
москва
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космос - риа наука, россия, оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, москва, вашингтон (штат), анатолий антонов
Космос - РИА Наука, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин, Москва, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов
Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН

На Генассамблее ООН заявили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за период в последние 100 лет, заявил на заседании ГА ООН председатель сессии Генассамблеи Чаба Короши.
«
"Повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооруженных конфликтов только увеличили опасности в нашем мире", – сказал Короши.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие
21 августа, 21:45
Как заявил Короши, в 2022 году глобальные военные расходы достигли рекордных 2,2 триллиона долларов.
«
"Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит ДНЯО. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе", - подчеркнул он.
При этом он заявил о якобы имеющих место "регулярных угрозах прибегнуть к ядерному удару" в конфликте "против Украины".
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания
29 августа, 18:21
Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В США довольны работами над новыми носителями ядерного оружия
16 августа, 22:43
 
Космос - РИА НаукаРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинМоскваВашингтон (штат)Анатолий Антонов
 
 
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