Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН
На Генассамблее ООН заявили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 29 авг – РИА Новости. Мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за период в последние 100 лет, заявил на заседании ГА ООН председатель сессии Генассамблеи Чаба Короши.
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"Повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооруженных конфликтов только увеличили опасности в нашем мире", – сказал Короши.
Как заявил Короши, в 2022 году глобальные военные расходы достигли рекордных 2,2 триллиона долларов.
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"Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит ДНЯО. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе", - подчеркнул он.
При этом он заявил о якобы имеющих место "регулярных угрозах прибегнуть к ядерному удару" в конфликте "против Украины".
Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.