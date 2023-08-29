https://ria.ru/20230829/mir-1892990918.html

Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН

Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН - РИА Новости, 30.08.2023

Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил глава ГА ООН

Мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за период в последние 100 лет, заявил на заседании ГА ООН председатель сессии Генассамблеи Чаба Короши. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-29T18:22

2023-08-29T18:22

2023-08-30T02:11

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ООН, 29 авг – РИА Новости. Мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за период в последние 100 лет, заявил на заседании ГА ООН председатель сессии Генассамблеи Чаба Короши. "Повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооруженных конфликтов только увеличили опасности в нашем мире", – сказал Короши. Как заявил Короши, в 2022 году глобальные военные расходы достигли рекордных 2,2 триллиона долларов. "Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит ДНЯО. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе", - подчеркнул он. При этом он заявил о якобы имеющих место "регулярных угрозах прибегнуть к ядерному удару" в конфликте "против Украины". Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html

https://ria.ru/20230829/oruzhie-1892990688.html

https://ria.ru/20230816/oruzhie-1890509307.html

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космос - риа наука, россия, оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, москва, вашингтон (штат), анатолий антонов