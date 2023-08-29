https://ria.ru/20230829/mery-1893013696.html
В Мурманской области ввели новые меры поддержки учителей
В Мурманской области ввели новые меры поддержки учителей - РИА Новости, 29.08.2023
В Мурманской области ввели новые меры поддержки учителей
Власти Мурманской области вводят ряд новых мер поддержки для учителей, в том числе выплаты для молодых специалистов, учителей первой и высшей категорий,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:37
2023-08-29T20:37
2023-08-29T20:37
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МУРМАНСК, 29 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области вводят ряд новых мер поддержки для учителей, в том числе выплаты для молодых специалистов, учителей первой и высшей категорий, заслуженных педагогов, предусмотрена компенсация аренды жилья ряду категорий и другие виды помощи и поощрений, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на августовском педагогическом совете. "Мы уделяем особое внимание привлечению и удержанию педагогов в регионе. С 1 сентября единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получат молодые педагоги, которые приступили к работе с 1 сентября 2023 года и проработали полный учебный год. Поддержка охватит около 500 заполярных специалистов в 2024 году", – сказал Чибис. Для учителей первой и высшей квалификационной категории вводится ежемесячная доплата в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Данная мера коснется почти 6,9 тысячи заполярных учителей. Заслуженным учителям Российской Федерации выплата будет увеличена в два раза и составит 20 тысяч рублей ежемесячно. С 1 сентября предусмотрена ежемесячная компенсация аренды жилого помещения педагогическим работникам, переехавшим в регион и устроившимся на квотированные рабочие места. "Было принято решение ввести выплаты премий победителям и призерам профессиональных педагогических конкурсов: "Учитель года" до 300 тысяч рублей, "Сердце отдаю детям" до 250 тысяч рублей, "Профессионалы" до 100 тысяч рублей, "Абилимпикс" в размере 50 тысяч рублей", – сказал глава региона. Кроме того, в рамках заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 150 тысяч рублей выплатят наставнику, подготовившему победителя, и 100 тысяч рублей – призёра. Также ежемесячно производится выплата специальной стипендии губернатора Мурманской области для активной молодежи, в том числе педагогическим работникам, в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, Чибис отметил, что за четыре года в Кольском Заполярье произошла масштабная модернизация инфраструктуры образовательных учреждений. "Так, был впервые за много лет построен лицей в Североморске, в этом году мы приступили к строительству двух школ в Мурманске и корпуса в Печенге. Крайне важно, чтобы наши преподаватели и дети находились в комфортных, достойных условиях", - подчеркнул глава региона. По данным регионального правительства, всего с 2019 года капитально отремонтированы 13 школ, свыше 200 пространств преобразованы в рамках программы "Арктическая школа". Также в Мурманской области открыто 62 "Точки роста", 2 IT–куба, 43 молодежных пространства. Объем инвестиций на модернизации колледжей региона превысил 800 миллионов рублей. Уже модернизировано 48 мастерских, в этом году будут сданы еще 40. "Важно, погрузить ребят в то, что представляет собой Мурманская область, перспективы с учетом присутствующих у нас компаний", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20230731/pomosch-1887308956.html
https://ria.ru/20230721/goroda-1885390006.html
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общество, мурманская область, андрей чибис, североморск, мурманск
Мурманская область, Общество, Мурманская область, Андрей Чибис, Североморск, Мурманск
В Мурманской области ввели новые меры поддержки учителей
Власти Мурманской области ввели ряд новых мер поддержки учителей
МУРМАНСК, 29 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области вводят ряд новых мер поддержки для учителей, в том числе выплаты для молодых специалистов, учителей первой и высшей категорий, заслуженных педагогов, предусмотрена компенсация аренды жилья ряду категорий и другие виды помощи и поощрений, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на августовском педагогическом совете.
«
"Мы уделяем особое внимание привлечению и удержанию педагогов в регионе. С 1 сентября единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получат молодые педагоги, которые приступили к работе с 1 сентября 2023 года и проработали полный учебный год. Поддержка охватит около 500 заполярных специалистов в 2024 году", – сказал Чибис.
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Для учителей первой и высшей квалификационной категории вводится ежемесячная доплата в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Данная мера коснется почти 6,9 тысячи заполярных учителей. Заслуженным учителям Российской Федерации выплата будет увеличена в два раза и составит 20 тысяч рублей ежемесячно.
С 1 сентября предусмотрена ежемесячная компенсация аренды жилого помещения педагогическим работникам, переехавшим в регион и устроившимся на квотированные рабочие места.
«
"Было принято решение ввести выплаты премий победителям и призерам профессиональных педагогических конкурсов: "Учитель года" до 300 тысяч рублей, "Сердце отдаю детям" до 250 тысяч рублей, "Профессионалы" до 100 тысяч рублей, "Абилимпикс" в размере 50 тысяч рублей", – сказал глава региона.
Кроме того, в рамках заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 150 тысяч рублей выплатят наставнику, подготовившему победителя, и 100 тысяч рублей – призёра. Также ежемесячно производится выплата специальной стипендии губернатора Мурманской области для активной молодежи, в том числе педагогическим работникам, в размере 15 тысяч рублей.
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Кроме того, Чибис отметил, что за четыре года в Кольском Заполярье произошла масштабная модернизация инфраструктуры образовательных учреждений. "Так, был впервые за много лет построен лицей в Североморске
, в этом году мы приступили к строительству двух школ в Мурманске
и корпуса в Печенге
. Крайне важно, чтобы наши преподаватели и дети находились в комфортных, достойных условиях", - подчеркнул глава региона.
По данным регионального правительства, всего с 2019 года капитально отремонтированы 13 школ, свыше 200 пространств преобразованы в рамках программы "Арктическая школа". Также в Мурманской области открыто 62 "Точки роста", 2 IT–куба, 43 молодежных пространства.
Объем инвестиций на модернизации колледжей региона превысил 800 миллионов рублей. Уже модернизировано 48 мастерских, в этом году будут сданы еще 40. "Важно, погрузить ребят в то, что представляет собой Мурманская область, перспективы с учетом присутствующих у нас компаний", – отметил губернатор.
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