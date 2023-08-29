https://ria.ru/20230829/medvuzy-1892925336.html

В Минздраве назвали самый популярный медицинский вуз в этом году

В Минздраве назвали самый популярный медицинский вуз в этом году - РИА Новости, 29.08.2023

В Минздраве назвали самый популярный медицинский вуз в этом году

Средний балл ЕГЭ поступающих в медицинские вузы на бюджетные места в этом году вырос и составил более 73 баллов, самым популярным медвузом в этом году стал... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:40

2023-08-29T15:40

2023-08-29T18:07

общество

россия

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

единый государственный экзамен (егэ)

навигатор абитуриента

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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Средний балл ЕГЭ поступающих в медицинские вузы на бюджетные места в этом году вырос и составил более 73 баллов, самым популярным медвузом в этом году стал Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, там конкурс на обучение составил 33 человека на место, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В 2023 году средний балл ЕГЭ поступающих составил 73,8 балла, что выше показателя прошлого года на 3,4 балла",- сказал Кузнецов.Он уточнил, что наиболее популярными у абитуриентов медицинскими вузами стали Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, где средний конкурс составил 33 человека на место, Казанский государственный медицинский университет, а также Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова - 20 человек на место. В лидеры также входит Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, в котором средний конкурс в этом году - 19 человек на место, отметил помощник министра.

https://ria.ru/20230829/medvuzy-1892900429.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), единый государственный экзамен (егэ), навигатор абитуриента