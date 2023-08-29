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В Минздраве назвали самый популярный медицинский вуз в этом году - РИА Новости, 29.08.2023
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15:40 29.08.2023 (обновлено: 18:07 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/medvuzy-1892925336.html
В Минздраве назвали самый популярный медицинский вуз в этом году
В Минздраве назвали самый популярный медицинский вуз в этом году - РИА Новости, 29.08.2023
В Минздраве назвали самый популярный медицинский вуз в этом году
Средний балл ЕГЭ поступающих в медицинские вузы на бюджетные места в этом году вырос и составил более 73 баллов, самым популярным медвузом в этом году стал... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:40
2023-08-29T18:07
общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Средний балл ЕГЭ поступающих в медицинские вузы на бюджетные места в этом году вырос и составил более 73 баллов, самым популярным медвузом в этом году стал Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, там конкурс на обучение составил 33 человека на место, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. &quot;В 2023 году средний балл ЕГЭ поступающих составил 73,8 балла, что выше показателя прошлого года на 3,4 балла&quot;,- сказал Кузнецов.Он уточнил, что наиболее популярными у абитуриентов медицинскими вузами стали Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, где средний конкурс составил 33 человека на место, Казанский государственный медицинский университет, а также Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова - 20 человек на место. В лидеры также входит Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, в котором средний конкурс в этом году - 19 человек на место, отметил помощник министра.
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общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), единый государственный экзамен (егэ), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Навигатор абитуриента
В Минздраве назвали самый популярный медицинский вуз в этом году

Минздрав: самым популярным медвузом в этом году стал Первый СПбГМУ имени Павлова

© РИА Новости / Денис АбрамовСтуденты медицинского университета
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Студенты медицинского университета . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Средний балл ЕГЭ поступающих в медицинские вузы на бюджетные места в этом году вырос и составил более 73 баллов, самым популярным медвузом в этом году стал Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, там конкурс на обучение составил 33 человека на место, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«

"В 2023 году средний балл ЕГЭ поступающих составил 73,8 балла, что выше показателя прошлого года на 3,4 балла",- сказал Кузнецов.

Он уточнил, что наиболее популярными у абитуриентов медицинскими вузами стали Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, где средний конкурс составил 33 человека на место, Казанский государственный медицинский университет, а также Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова - 20 человек на место. В лидеры также входит Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, в котором средний конкурс в этом году - 19 человек на место, отметил помощник министра.
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ОбществоРоссияАлексей КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Навигатор абитуриента
 
 
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