https://ria.ru/20230829/medvuzy-1892900429.html
В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек
В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек - РИА Новости, 29.08.2023
В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек
Конкурс в медицинские вузы министерства здравоохранения России в этом году вырос и составил 12 человек на место, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:18
2023-08-29T14:18
2023-08-29T14:27
общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
навигатор абитуриента
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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Конкурс в медицинские вузы министерства здравоохранения России в этом году вырос и составил 12 человек на место, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В этом году конкурс в медицинские вузы министерства здравоохранения превысил предыдущие годы. Видимо, пандемия и внимание к медицинской специальности делают ее интересной и привлекательной для школьников. Конкурс составил практически 12 человек на место, это на 15% на бюджетные места больше, чем в прошлом", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в подведомственные Минздраву России организации зачислены в этом году почти 29 тысяч человек. "Все вузы уже готовы 1 сентября распахнуть свои двери, и наши новые коллеги придут к нам на обучение. Мы их очень ждем", - подчеркнул министр.
https://na.ria.ru/20230828/bfu-1891994311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Навигатор абитуриента
В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек
Мурашко сообщил, что конкурс в медвузы вырос и составил 12 человек на место