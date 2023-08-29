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В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек - РИА Новости, 29.08.2023
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14:18 29.08.2023 (обновлено: 14:27 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/medvuzy-1892900429.html
В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек
В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек - РИА Новости, 29.08.2023
В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек
Конкурс в медицинские вузы министерства здравоохранения России в этом году вырос и составил 12 человек на место, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:18
2023-08-29T14:27
общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
навигатор абитуриента
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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Конкурс в медицинские вузы министерства здравоохранения России в этом году вырос и составил 12 человек на место, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. &quot;В этом году конкурс в медицинские вузы министерства здравоохранения превысил предыдущие годы. Видимо, пандемия и внимание к медицинской специальности делают ее интересной и привлекательной для школьников. Конкурс составил практически 12 человек на место, это на 15% на бюджетные места больше, чем в прошлом&quot;, - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в подведомственные Минздраву России организации зачислены в этом году почти 29 тысяч человек. "Все вузы уже готовы 1 сентября распахнуть свои двери, и наши новые коллеги придут к нам на обучение. Мы их очень ждем", - подчеркнул министр.
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общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Навигатор абитуриента
В российские медицинские вузы в этом году поступили почти 29 тысяч человек

Мурашко сообщил, что конкурс в медвузы вырос и составил 12 человек на место

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбучение студентов в Омской медицинской академии
Обучение студентов в Омской медицинской академии - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Обучение студентов в Омской медицинской академии. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Конкурс в медицинские вузы министерства здравоохранения России в этом году вырос и составил 12 человек на место, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«

"В этом году конкурс в медицинские вузы министерства здравоохранения превысил предыдущие годы. Видимо, пандемия и внимание к медицинской специальности делают ее интересной и привлекательной для школьников. Конкурс составил практически 12 человек на место, это на 15% на бюджетные места больше, чем в прошлом", - сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что в подведомственные Минздраву России организации зачислены в этом году почти 29 тысяч человек.
«
"Все вузы уже готовы 1 сентября распахнуть свои двери, и наши новые коллеги придут к нам на обучение. Мы их очень ждем", - подчеркнул министр.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Навигатор абитуриента
 
 
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