https://ria.ru/20230829/medved-1892810761.html

В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове

В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове - РИА Новости, 29.08.2023

В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове

Охотнадзор и специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье ищут медведя с бидоном на голове, который заходит в село Барабаш. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T06:20

2023-08-29T06:20

2023-08-29T06:20

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Охотнадзор и специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье ищут медведя с бидоном на голове, который заходит в село Барабаш. В соцсетях местные жители сообщают, что у села Барабаш Хасанского района с прошлой недели бродит медведь, у которого голова застряла в емкости, похожей на бидон. В пресс-службе нацпарка РИА Новости сообщили, что так как хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, в соответствии с российским законодательством вопрос находится в компетенции органов внутренних дел, которые по необходимости привлекают к работе специалистов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. "Конкретно в этой ситуации в связи с близостью национального парка "Земля леопарда" к селу Барабаш сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230828/avariya-1892695899.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

приморский край, общество