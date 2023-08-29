https://ria.ru/20230829/medved-1892810761.html
В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове
В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове - РИА Новости, 29.08.2023
В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове
Охотнадзор и специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье ищут медведя с бидоном на голове, который заходит в село Барабаш. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T06:20
2023-08-29T06:20
2023-08-29T06:20
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Охотнадзор и специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье ищут медведя с бидоном на голове, который заходит в село Барабаш. В соцсетях местные жители сообщают, что у села Барабаш Хасанского района с прошлой недели бродит медведь, у которого голова застряла в емкости, похожей на бидон. В пресс-службе нацпарка РИА Новости сообщили, что так как хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, в соответствии с российским законодательством вопрос находится в компетенции органов внутренних дел, которые по необходимости привлекают к работе специалистов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. "Конкретно в этой ситуации в связи с близостью национального парка "Земля леопарда" к селу Барабаш сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230828/avariya-1892695899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, общество
Приморский край, Общество
В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове
В Приморье ищут медведя с бидоном на голове, который выходил к селу Барабаш
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Охотнадзор и специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье ищут медведя с бидоном на голове, который заходит в село Барабаш.
В соцсетях местные жители сообщают, что у села Барабаш Хасанского района с прошлой недели бродит медведь, у которого голова застряла в емкости, похожей на бидон.
В пресс-службе нацпарка РИА Новости сообщили, что так как хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, в соответствии с российским законодательством вопрос находится в компетенции органов внутренних дел, которые по необходимости привлекают к работе специалистов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.
"Конкретно в этой ситуации в связи с близостью национального парка "Земля леопарда" к селу Барабаш сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя", - сказал собеседник.
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