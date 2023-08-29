https://ria.ru/20230829/mebel-1892794829.html
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса - РИА Новости, 29.08.2023
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
Столичный производитель медицинской мебели, получивший в 2022 году от Москвы субсидию в 8,9 миллиона рублей, смог расширить ассортимент продукции и приступил к... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:16
2023-08-29T09:16
2023-08-29T09:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Столичный производитель медицинской мебели, получивший в 2022 году от Москвы субсидию в 8,9 миллиона рублей, смог расширить ассортимент продукции и приступил к выпуску предметов интерьера для офисов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Субсидия была выдана на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования, которое позволяет вдвое увеличить мощности производства."Компания "Медицинофф" открыла новое направление – запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для коммерческих пространств. Сейчас мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать до 4,5 тысячи единиц продукции", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Как пояснила руководитель предприятия Зейнаб Аль-Сальфа, будучи экспертами в сфере медицинской мебели и имея соответствующий парк станков и технологии, компания намерена применить опыт и навыки к производству интерьерной мебели.Как отметил глава ДИПП, санкционные ограничения дают многим столичным предприятиям при поддержке города расширять производство и осваивать освободившиеся рыночные ниши. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а также активно внедряют инновации.
https://ria.ru/20230828/moskva-1892619997.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Столичный производитель медицинской мебели, получивший в 2022 году от Москвы субсидию в 8,9 миллиона рублей, смог расширить ассортимент продукции и приступил к выпуску предметов интерьера для офисов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
Субсидия была выдана на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования, которое позволяет вдвое увеличить мощности производства.
"Компания "Медицинофф" открыла новое направление – запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для коммерческих пространств. Сейчас мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать до 4,5 тысячи единиц продукции", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Как пояснила руководитель предприятия Зейнаб Аль-Сальфа, будучи экспертами в сфере медицинской мебели и имея соответствующий парк станков и технологии, компания намерена применить опыт и навыки к производству интерьерной мебели.
Как отметил глава ДИПП, санкционные ограничения дают многим столичным предприятиям при поддержке города расширять производство и осваивать освободившиеся рыночные ниши. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а также активно внедряют инновации.
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