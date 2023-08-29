Рейтинг@Mail.ru
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:16 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/mebel-1892794829.html
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса - РИА Новости, 29.08.2023
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
Столичный производитель медицинской мебели, получивший в 2022 году от Москвы субсидию в 8,9 миллиона рублей, смог расширить ассортимент продукции и приступил к... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:16
2023-08-29T09:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892794626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b2f82db7e7fba470b9ee222f6097740.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Столичный производитель медицинской мебели, получивший в 2022 году от Москвы субсидию в 8,9 миллиона рублей, смог расширить ассортимент продукции и приступил к выпуску предметов интерьера для офисов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Субсидия была выдана на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования, которое позволяет вдвое увеличить мощности производства."Компания "Медицинофф" открыла новое направление – запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для коммерческих пространств. Сейчас мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать до 4,5 тысячи единиц продукции", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Как пояснила руководитель предприятия Зейнаб Аль-Сальфа, будучи экспертами в сфере медицинской мебели и имея соответствующий парк станков и технологии, компания намерена применить опыт и навыки к производству интерьерной мебели.Как отметил глава ДИПП, санкционные ограничения дают многим столичным предприятиям при поддержке города расширять производство и осваивать освободившиеся рыночные ниши. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а также активно внедряют инновации.
https://ria.ru/20230828/moskva-1892619997.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892794626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7f1eed4b949723cd085d62d48f461e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса

Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса

© Пресс-служба ДИППСтоличный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
© Пресс-служба ДИПП
Столичный производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Столичный производитель медицинской мебели, получивший в 2022 году от Москвы субсидию в 8,9 миллиона рублей, смог расширить ассортимент продукции и приступил к выпуску предметов интерьера для офисов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
Субсидия была выдана на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования, которое позволяет вдвое увеличить мощности производства.
"Компания "Медицинофф" открыла новое направление – запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для коммерческих пространств. Сейчас мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать до 4,5 тысячи единиц продукции", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Как пояснила руководитель предприятия Зейнаб Аль-Сальфа, будучи экспертами в сфере медицинской мебели и имея соответствующий парк станков и технологии, компания намерена применить опыт и навыки к производству интерьерной мебели.
Как отметил глава ДИПП, санкционные ограничения дают многим столичным предприятиям при поддержке города расширять производство и осваивать освободившиеся рыночные ниши. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а также активно внедряют инновации.
глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский
Промпредприятия Москвы представят продукцию латиноамериканским партнерам
28 августа, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала