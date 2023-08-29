https://ria.ru/20230829/luna-1893006868.html
Москвичи в ночь на 31 августа смогут увидеть "голубую Луну"
Москвичи в ночь на 31 августа смогут увидеть "голубую Луну" - РИА Новости, 29.08.2023
Москвичи в ночь на 31 августа смогут увидеть "голубую Луну"
Необычное природное явление — "голубую Луну" — смогут увидеть москвичи на этой неделе, сообщила в Telegram-канале главный специалист столичного Метеобюро... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:52
2023-08-29T19:52
2023-08-29T20:51
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Необычное природное явление — "голубую Луну" — смогут увидеть москвичи на этой неделе, сообщила в Telegram-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, второе за август суперлуние можно будет наблюдать в ночь на четверг. Как отметила Позднякова, Луна приблизится к Земле менее чем на 362 000 километров.Синоптик подчеркнула, что на погоду в столичном регионе будет влиять периферия антициклона, благодаря переменной облачности удастся разглядеть Луну. По ее словам, максимальных размеров естественный спутник Земли достигнет в 4.35 мск. Позднякова отметила, что "голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз Луна окажется так близко к Земле только через 14 лет.
https://ria.ru/20230818/kanada-1890751156.html
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космос - риа наука, луна, татьяна позднякова, земля
Космос - РИА Наука, Луна, Татьяна Позднякова, Земля
Москвичи в ночь на 31 августа смогут увидеть "голубую Луну"
Синоптик Позднякова: москвичи увидят "голубую Луну" в ночь на 31 августа
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Необычное природное явление — "голубую Луну" — смогут увидеть москвичи на этой неделе, сообщила
в Telegram-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, второе за август суперлуние можно будет наблюдать в ночь на четверг. Как отметила Позднякова, Луна приблизится к Земле менее чем на 362 000 километров.
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Синоптик подчеркнула, что на погоду в столичном регионе будет влиять периферия антициклона, благодаря переменной облачности удастся разглядеть Луну. По ее словам, максимальных размеров естественный спутник Земли достигнет в 4.35 мск.
Позднякова отметила, что "голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз Луна окажется так близко к Земле только через 14 лет.
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