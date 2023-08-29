https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html

Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы

Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы - РИА Новости, 29.08.2023

Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы

Индийский луноход "Прагъян" произвел первые измерения состава поверхности Луны в районе южного полюса и обнаружил там серу и металлы, такие как алюминий и... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T19:40

2023-08-29T19:40

2023-08-29T19:40

наука

луна

индия

земля

индийская организация космических исследований

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг - РИА Новости. Индийский луноход "Прагъян" произвел первые измерения состава поверхности Луны в районе южного полюса и обнаружил там серу и металлы, такие как алюминий и железо, сообщила Индийская организация космических исследований. "Прибор для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии на борту марсохода "Чандраян-3" произвел первые в истории измерения элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса. Эти измерения недвусмысленно подтверждают присутствие серы в регионе, что было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов…. Предварительные анализы, представленные графически, выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны. Дальнейшие измерения выявили присутствие марганца, кремния и кислорода. Проводится тщательное исследование на предмет наличия водорода", - сообщило индийское космическое агентство. Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия - это метод, который анализирует состав материалов путем воздействия на них интенсивными лазерными импульсами. Лазерный импульс фокусируется на поверхности материала, такого как камень или почва, и создает плазму. Анализ элементов происходит благодаря тому, что каждый элемент излучает характерный набор длины волны света, когда он находится в плазменном состоянии. Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html

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луна, индия, земля, индийская организация космических исследований