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Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы - РИА Новости, 29.08.2023
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Наука
 
19:40 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html
Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы
Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы - РИА Новости, 29.08.2023
Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы
Индийский луноход "Прагъян" произвел первые измерения состава поверхности Луны в районе южного полюса и обнаружил там серу и металлы, такие как алюминий и... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:40
2023-08-29T19:40
наука
луна
индия
земля
индийская организация космических исследований
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг - РИА Новости. Индийский луноход "Прагъян" произвел первые измерения состава поверхности Луны в районе южного полюса и обнаружил там серу и металлы, такие как алюминий и железо, сообщила Индийская организация космических исследований. "Прибор для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии на борту марсохода "Чандраян-3" произвел первые в истории измерения элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса. Эти измерения недвусмысленно подтверждают присутствие серы в регионе, что было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов…. Предварительные анализы, представленные графически, выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны. Дальнейшие измерения выявили присутствие марганца, кремния и кислорода. Проводится тщательное исследование на предмет наличия водорода", - сообщило индийское космическое агентство. Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия - это метод, который анализирует состав материалов путем воздействия на них интенсивными лазерными импульсами. Лазерный импульс фокусируется на поверхности материала, такого как камень или почва, и создает плазму. Анализ элементов происходит благодаря тому, что каждый элемент излучает характерный набор длины волны света, когда он находится в плазменном состоянии. Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли.
https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html
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луна, индия, земля, индийская организация космических исследований
Наука, Луна, Индия, Земля, Индийская организация космических исследований
Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы

Индийский "Прагъян" нашел на южном полюсе Луны серу, алюминий и железо

© ISROИндийский аппарат "Прагьян". Стоп-кадр видео
Индийский аппарат Прагьян. Стоп-кадр видео
© ISRO
Индийский аппарат "Прагьян". Стоп-кадр видео
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг - РИА Новости. Индийский луноход "Прагъян" произвел первые измерения состава поверхности Луны в районе южного полюса и обнаружил там серу и металлы, такие как алюминий и железо, сообщила Индийская организация космических исследований.
"Прибор для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии на борту марсохода "Чандраян-3" произвел первые в истории измерения элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса. Эти измерения недвусмысленно подтверждают присутствие серы в регионе, что было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов…. Предварительные анализы, представленные графически, выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны. Дальнейшие измерения выявили присутствие марганца, кремния и кислорода. Проводится тщательное исследование на предмет наличия водорода", - сообщило индийское космическое агентство.
Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия - это метод, который анализирует состав материалов путем воздействия на них интенсивными лазерными импульсами. Лазерный импульс фокусируется на поверхности материала, такого как камень или почва, и создает плазму. Анализ элементов происходит благодаря тому, что каждый элемент излучает характерный набор длины волны света, когда он находится в плазменном состоянии.
Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли.
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