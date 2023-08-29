https://ria.ru/20230829/luna-1892869604.html
В Кремле прокомментировали падение "Луны-25"
В Кремле прокомментировали падение "Луны-25" - РИА Новости, 29.08.2023
В Кремле прокомментировали падение "Луны-25"
Падение станции "Луна – 25" станет для космической отрасли России поводом проанализировать ошибки, не отчаиваться и двигаться дальше в освоение космоса, заявил... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:12
2023-08-29T12:12
2023-08-29T12:12
наука
космос - риа наука
луна
дмитрий песков
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890383599_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_0cee0da118dd9ddec50dfface2f0ea28.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Падение станции "Луна – 25" станет для космической отрасли России поводом проанализировать ошибки, не отчаиваться и двигаться дальше в освоение космоса, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. "Мы знаем с вами, что путь к звездам - он лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное - продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент, поэтому главное не останавливаться, и значит, что планы достаточно амбициозные, и они будут реализовываться дальше", - отметил Песков. "Мы знаем, что освоение космического пространства, реализация сложных космических программ не бывает без сбоев, это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы - это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз", - добавил он. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа. "Роскосмос" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
https://ria.ru/20230828/zatraty-1892594193.html
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890383599_0:77:1280:1037_1920x0_80_0_0_a4bce8cecc614af9b48a7f204a7d1b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, дмитрий песков, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Дмитрий Песков, Роскосмос
В Кремле прокомментировали падение "Луны-25"
Песков назвал падение "Луны-25" поводом учесть ошибки и дальше осваивать космос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Падение станции "Луна – 25" станет для космической отрасли России поводом проанализировать ошибки, не отчаиваться и двигаться дальше в освоение космоса, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы знаем с вами, что путь к звездам - он лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное - продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент, поэтому главное не останавливаться, и значит, что планы достаточно амбициозные, и они будут реализовываться дальше", - отметил Песков.
"Мы знаем, что освоение космического пространства, реализация сложных космических программ не бывает без сбоев, это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы - это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз", - добавил он.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны
- 21 августа. "Роскосмос
" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25"