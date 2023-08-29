https://ria.ru/20230829/luna-1892869604.html

В Кремле прокомментировали падение "Луны-25"

В Кремле прокомментировали падение "Луны-25" - РИА Новости, 29.08.2023

В Кремле прокомментировали падение "Луны-25"

Падение станции "Луна – 25" станет для космической отрасли России поводом проанализировать ошибки, не отчаиваться и двигаться дальше в освоение космоса, заявил... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:12

2023-08-29T12:12

2023-08-29T12:12

наука

космос - риа наука

луна

дмитрий песков

роскосмос

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Падение станции "Луна – 25" станет для космической отрасли России поводом проанализировать ошибки, не отчаиваться и двигаться дальше в освоение космоса, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. "Мы знаем с вами, что путь к звездам - он лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное - продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент, поэтому главное не останавливаться, и значит, что планы достаточно амбициозные, и они будут реализовываться дальше", - отметил Песков. "Мы знаем, что освоение космического пространства, реализация сложных космических программ не бывает без сбоев, это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы - это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз", - добавил он. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа. "Роскосмос" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.

https://ria.ru/20230828/zatraty-1892594193.html

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космос - риа наука, луна, дмитрий песков, роскосмос