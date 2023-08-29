Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/liven-1893016808.html
В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья
В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья - РИА Новости, 29.08.2023
В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья
Проливной дождь затопил улицы в Тбилиси и повалил деревья, затруднено автомобильное движение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:53
2023-08-29T20:53
в мире
тбилиси
грузия
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1893016128_0:266:1116:894_1920x0_80_0_0_5490fa0825c9a1447412a55327ce6c04.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг - РИА Новости. Проливной дождь затопил улицы в Тбилиси и повалил деревья, затруднено автомобильное движение, передает корреспондент РИА Новости. Потоп затронул как центральные проспекты, так и узкие улицы. Ливень длится уже несколько часов. В некоторых районах города повреждены линии электропередач. Пресс-служба мэрии Тбилиси опубликовала специальное заявление, рекомендовав жителям столицы Грузии оставаться дома. "Сильные дожди и ветер создали проблемы в столице. Затоплены улицы и подземные переходы, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Все соответствующие ведомства мэрии Тбилиси совместно со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел полностью мобилизованы, начата работа над устранением последствий. Призываем жителей воздержаться от передвижения по улицам, а при необходимости звонить на горячую линию мэрии", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20230829/osadki-1893014593.html
https://ria.ru/20230829/avstriya-1892842201.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1893016128_0:161:1116:998_1920x0_80_0_0_eaa81101aca4bc0eee018008aff1b954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, городское хозяйство москвы
В мире, Тбилиси, Грузия, Городское хозяйство Москвы
В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья

В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья, движение на дорогах затруднено

© Кадр видео очевидцаПоследствия проливного дождя в Тбилиси. Стоп-кадр видео
Последствия проливного дождя в Тбилиси. Стоп-кадр видео
© Кадр видео очевидца
Последствия проливного дождя в Тбилиси. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 авг - РИА Новости. Проливной дождь затопил улицы в Тбилиси и повалил деревья, затруднено автомобильное движение, передает корреспондент РИА Новости.
Потоп затронул как центральные проспекты, так и узкие улицы. Ливень длится уже несколько часов. В некоторых районах города повреждены линии электропередач.
Автомобильное движение во время сильных ливней во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Циклон за день принес во Владивосток 42 процента месячной нормы осадков
Вчера, 20:44
Пресс-служба мэрии Тбилиси опубликовала специальное заявление, рекомендовав жителям столицы Грузии оставаться дома.
«
"Сильные дожди и ветер создали проблемы в столице. Затоплены улицы и подземные переходы, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Все соответствующие ведомства мэрии Тбилиси совместно со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел полностью мобилизованы, начата работа над устранением последствий. Призываем жителей воздержаться от передвижения по улицам, а при необходимости звонить на горячую линию мэрии", - сказано в заявлении.
Наводнение в Австрии. 28 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии
Вчера, 11:05
 
В миреТбилисиГрузияГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала