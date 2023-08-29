https://ria.ru/20230829/liven-1893016808.html

В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья

В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья - РИА Новости, 29.08.2023

В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья

Проливной дождь затопил улицы в Тбилиси и повалил деревья, затруднено автомобильное движение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:53

2023-08-29T20:53

2023-08-29T20:53

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ТБИЛИСИ, 29 авг - РИА Новости. Проливной дождь затопил улицы в Тбилиси и повалил деревья, затруднено автомобильное движение, передает корреспондент РИА Новости. Потоп затронул как центральные проспекты, так и узкие улицы. Ливень длится уже несколько часов. В некоторых районах города повреждены линии электропередач. Пресс-служба мэрии Тбилиси опубликовала специальное заявление, рекомендовав жителям столицы Грузии оставаться дома. "Сильные дожди и ветер создали проблемы в столице. Затоплены улицы и подземные переходы, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Все соответствующие ведомства мэрии Тбилиси совместно со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел полностью мобилизованы, начата работа над устранением последствий. Призываем жителей воздержаться от передвижения по улицам, а при необходимости звонить на горячую линию мэрии", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20230829/osadki-1893014593.html

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в мире, тбилиси, грузия, городское хозяйство москвы