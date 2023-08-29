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СМИ: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США - РИА Новости, 29.08.2023
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16:44 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/liderstvo-1892957488.html
СМИ: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США
СМИ: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США
Расширение БРИКС подтверждает растущий запрос на поиск альтернативы существующему миропорядку во главе с западными странами, а также свидетельствует о провале... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:44
2023-08-29T16:44
в мире
юар
владимир путин
брикс
нарендра моди
сирил рамафоса
бразилия
индия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС подтверждает растущий запрос на поиск альтернативы существующему миропорядку во главе с западными странами, а также свидетельствует о провале лидерства США, передает во вторник агентство Блумберг. "Растущий аппетит к альтернативе существующему международному порядку важен сам по себе — и свидетельствует о провале лидерства США", - говорится в материале агентства, посвященному расширению БРИКС. При этом Блумберг отмечает, что решение о расширении объединения за счет Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ может привести к росту числа противоречий внутри блока и осложнить координацию. Кроме того, сообщается, что Индия, ЮАР и Бразилия изначально имели сомнения по поводу расширения БРИКС, не желая, чтобы "группа в более жесткой форме объединилась против США и их партнеров по "Большой семерке". Но принятое на саммите в ЮАР решение о расширении БРИКС может свидетельствовать о желании изменить текущий международный порядок, отмечает агентство. "Несмотря на разногласия, страны БРИКС-11, очевидно, согласны с тем, что нынешние глобальные правила и институты не отвечают должным образом их интересам", - заключает агентство. Ранее президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди отметили в телефонном разговоре, что расширение БРИКС, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашения.
https://ria.ru/20230829/obsuzhdenie-1892933141.html
https://ria.ru/20230828/briks-1892664740.html
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в мире, юар, владимир путин, брикс, нарендра моди, сирил рамафоса, бразилия, индия, цены на нефть
В мире, ЮАР, Владимир Путин, БРИКС, Нарендра Моди, Сирил Рамафоса, Бразилия, Индия, Цены на нефть
СМИ: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США

Блумберг: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США

© iStock.com / Moussa81Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / Moussa81
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС подтверждает растущий запрос на поиск альтернативы существующему миропорядку во главе с западными странами, а также свидетельствует о провале лидерства США, передает во вторник агентство Блумберг.
«
"Растущий аппетит к альтернативе существующему международному порядку важен сам по себе — и свидетельствует о провале лидерства США", - говорится в материале агентства, посвященному расширению БРИКС.
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При этом Блумберг отмечает, что решение о расширении объединения за счет Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ может привести к росту числа противоречий внутри блока и осложнить координацию.
Кроме того, сообщается, что Индия, ЮАР и Бразилия изначально имели сомнения по поводу расширения БРИКС, не желая, чтобы "группа в более жесткой форме объединилась против США и их партнеров по "Большой семерке". Но принятое на саммите в ЮАР решение о расширении БРИКС может свидетельствовать о желании изменить текущий международный порядок, отмечает агентство.
«
"Несмотря на разногласия, страны БРИКС-11, очевидно, согласны с тем, что нынешние глобальные правила и институты не отвечают должным образом их интересам", - заключает агентство.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди отметили в телефонном разговоре, что расширение БРИКС, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах.
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Макрон прокомментировал расширение БРИКС
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Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашения.
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В миреЮАРВладимир ПутинБРИКСНарендра МодиСирил РамафосаБразилияИндияЦены на нефть
 
 
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