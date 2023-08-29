СМИ: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США
Блумберг: расширение БРИКС говорит о провале лидерства США
© iStock.com / Moussa81Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США
© iStock.com / Moussa81
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС подтверждает растущий запрос на поиск альтернативы существующему миропорядку во главе с западными странами, а также свидетельствует о провале лидерства США, передает во вторник агентство Блумберг.
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"Растущий аппетит к альтернативе существующему международному порядку важен сам по себе — и свидетельствует о провале лидерства США", - говорится в материале агентства, посвященному расширению БРИКС.
Кроме того, сообщается, что Индия, ЮАР и Бразилия изначально имели сомнения по поводу расширения БРИКС, не желая, чтобы "группа в более жесткой форме объединилась против США и их партнеров по "Большой семерке". Но принятое на саммите в ЮАР решение о расширении БРИКС может свидетельствовать о желании изменить текущий международный порядок, отмечает агентство.
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"Несмотря на разногласия, страны БРИКС-11, очевидно, согласны с тем, что нынешние глобальные правила и институты не отвечают должным образом их интересам", - заключает агентство.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди отметили в телефонном разговоре, что расширение БРИКС, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашения.