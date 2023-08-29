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Спасенный в Приморье котенок леопарда начал успешно охотиться - РИА Новости, 29.08.2023
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09:45 29.08.2023 (обновлено: 10:56 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/leopard-1892825713.html
Спасенный в Приморье котенок леопарда начал успешно охотиться
Спасенный в Приморье котенок леопарда начал успешно охотиться - РИА Новости, 29.08.2023
Спасенный в Приморье котенок леопарда начал успешно охотиться
Котенок редкого дальневосточного леопарда вышел на охоту в Уссурийском заповеднике в Приморье после длительной реабилитации, сообщила дирекция заповедника... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:45
2023-08-29T10:56
хорошие новости
приморский край
китай
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда вышел на охоту в Уссурийском заповеднике в Приморье после длительной реабилитации, сообщила дирекция заповедника "Земля леопарда". "Самец дальневосточного леопарда Leo 260M подтвердил владение охотничьими навыками в условиях дикой природы. По данным, полученным с помощью спутникового ошейника, юный хищник регулярно добывает себе пищу на протяжении всего лета", — отметили в пресс-службе.Получить данные удалось с помощью датчика, который надели на леопарда при выпуске. Прибор показал, что девять раз Leo 260M останавливался более чем на сутки — в такие периоды зверь обычно кормится и не отходит далеко от добычи. Место, где хищник остановился более чем на 24 часа, называют кластер, отмечают ученые. Если остановка короче — это просто отдых, а кластер может свидетельствовать о потенциальной охоте. Такие кластеры в маршруте Leo 260M фиксируются в среднем раз в девять дней. Наблюдение за хищником продолжается. В конце мая в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из "Земли леопарда" в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой леопард Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Этого зверя в возрасте четырех месяцев истощенным отловили в июле 2022 года недалеко от границы нацпарка. Его поселили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). Это был первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Леопард весил как домашняя кошка — всего 4,5 килограмма, на его теле были небольшие раны. Но вскоре он поправился, набрал вес, и 30 мая его выпустили в Уссурийском заповеднике. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20230420/leopard-1866502653.html
https://ria.ru/20230718/leopard-1884771622.html
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приморский край, китай, россия
Хорошие новости, Приморский край, Китай, Россия
Спасенный в Приморье котенок леопарда начал успешно охотиться

Спасенный в Приморье котенок леопарда начал успешно охотиться в заповеднике

© ФГБУ "Земля леопарда"Котенок дальневосточного леопарда, отловленный в Приморье. Кадр видео
Котенок дальневосточного леопарда, отловленный в Приморье. Кадр видео
© ФГБУ "Земля леопарда"
Котенок дальневосточного леопарда, отловленный в Приморье. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда вышел на охоту в Уссурийском заповеднике в Приморье после длительной реабилитации, сообщила дирекция заповедника "Земля леопарда".
"Самец дальневосточного леопарда Leo 260M подтвердил владение охотничьими навыками в условиях дикой природы. По данным, полученным с помощью спутникового ошейника, юный хищник регулярно добывает себе пищу на протяжении всего лета", — отметили в пресс-службе.
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Получить данные удалось с помощью датчика, который надели на леопарда при выпуске. Прибор показал, что девять раз Leo 260M останавливался более чем на сутки — в такие периоды зверь обычно кормится и не отходит далеко от добычи.
Место, где хищник остановился более чем на 24 часа, называют кластер, отмечают ученые. Если остановка короче — это просто отдых, а кластер может свидетельствовать о потенциальной охоте. Такие кластеры в маршруте Leo 260M фиксируются в среднем раз в девять дней. Наблюдение за хищником продолжается.
В конце мая в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из "Земли леопарда" в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой леопард Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Этого зверя в возрасте четырех месяцев истощенным отловили в июле 2022 года недалеко от границы нацпарка. Его поселили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). Это был первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Леопард весил как домашняя кошка — всего 4,5 килограмма, на его теле были небольшие раны. Но вскоре он поправился, набрал вес, и 30 мая его выпустили в Уссурийском заповеднике.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
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