https://ria.ru/20230829/krym-1892909614.html

В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова

В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова - РИА Новости, 29.08.2023

В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова

Трава горит в степи в районе села Оленевка Черноморского района Крыма, информация о взрывах – украинский вброс, сообщил РИА Новости советник главы республики по РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:52

2023-08-29T14:52

2023-08-29T14:52

специальная военная операция на украине

олег крючков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba67296b986bea60c0a960e4c3136b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Трава горит в степи в районе села Оленевка Черноморского района Крыма, информация о взрывах – украинский вброс, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее во вторник в украинских Telegram-каналах появились фотографии с столбом дыма, на которых утверждалось, что это результат взрывов в районе Оленевки. "По Оленевке. Там горит трава в степи. Информация о взрывах - украинский вброс и фейк", - сказал Крючков. По его словам, на месте возгорания работает МЧС.

https://ria.ru/20230828/krym-1892632132.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)