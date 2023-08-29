https://ria.ru/20230829/krym-1892909614.html
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова - РИА Новости, 29.08.2023
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова
Трава горит в степи в районе села Оленевка Черноморского района Крыма, информация о взрывах – украинский вброс, сообщил РИА Новости советник главы республики по РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:52
2023-08-29T14:52
2023-08-29T14:52
специальная военная операция на украине
олег крючков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Трава горит в степи в районе села Оленевка Черноморского района Крыма, информация о взрывах – украинский вброс, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее во вторник в украинских Telegram-каналах появились фотографии с столбом дыма, на которых утверждалось, что это результат взрывов в районе Оленевки. "По Оленевке. Там горит трава в степи. Информация о взрывах - украинский вброс и фейк", - сказал Крючков. По его словам, на месте возгорания работает МЧС.
https://ria.ru/20230828/krym-1892632132.html
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олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова
Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию о взрыве на западе полуострова