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В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/krym-1892909614.html
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова - РИА Новости, 29.08.2023
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова
Трава горит в степи в районе села Оленевка Черноморского района Крыма, информация о взрывах – украинский вброс, сообщил РИА Новости советник главы республики по РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:52
2023-08-29T14:52
специальная военная операция на украине
олег крючков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Трава горит в степи в районе села Оленевка Черноморского района Крыма, информация о взрывах – украинский вброс, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее во вторник в украинских Telegram-каналах появились фотографии с столбом дыма, на которых утверждалось, что это результат взрывов в районе Оленевки. "По Оленевке. Там горит трава в степи. Информация о взрывах - украинский вброс и фейк", - сказал Крючков. По его словам, на месте возгорания работает МЧС.
https://ria.ru/20230828/krym-1892632132.html
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олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова

Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию о взрыве на западе полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Трава горит в степи в районе села Оленевка Черноморского района Крыма, информация о взрывах – украинский вброс, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее во вторник в украинских Telegram-каналах появились фотографии с столбом дыма, на которых утверждалось, что это результат взрывов в районе Оленевки.
«
"По Оленевке. Там горит трава в степи. Информация о взрывах - украинский вброс и фейк", - сказал Крючков.
По его словам, на месте возгорания работает МЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеОлег КрючковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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