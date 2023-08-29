Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/krym-1892816550.html
В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова
В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова - РИА Новости, 29.08.2023
В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя информацию, что западные страны согласовали Киеву удары по полуострову, заявил, что гарантией... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:31
2023-08-29T08:31
специальная военная операция на украине
украина
владимир бобков
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808856_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c3ea975201355827b611dc9bd4a7818.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя информацию, что западные страны согласовали Киеву удары по полуострову, заявил, что гарантией безопасности Крыма станет уничтожение киевского режима. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Мы имеем дело с марионеточным режимом, который продолжает подпитывать западная цивилизация. Исходя из этого, единственный путь, который может привести к реальному снятию угрозы Крымскому полуострову и любой другой территории Российской Федерации, это уничтожение киевского нацистского режима и разборка по частям этого пазла, который у кого-то когда-то хватило ума назвать Украина. Лишь только в этом гарантия безопасности", - сказал Бобков РИА Новости. По его словам, подобные заявления представителей киевских властей также связаны с катастрофическими потерями украинских войск в рамках так называемого контрнаступления. "На этом фоне киевскому режиму нужно поддерживать информационный фон, который бы замедлил процесс разложения остатков гражданских институтов Украины", - подчеркнул Бобков. Вице-спикер отметил, что после окончательного распада Украины каждая из тех стран, которая отправляет сегодня ей танки, чтобы в них "закатывали украинцев и отправляли на верную смерть", прибежит к России мириться и договариваться о новом устройстве мира. "Это было в истории уже не один раз и повторится снова", - подчеркнул Бобков. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
https://ria.ru/20230829/udary-1892807543.html
https://ria.ru/20230818/ataki-1890901482.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dcdb3130f495cdae53470a8e8d7b30f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир бобков, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Бобков, Республика Крым
В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова

Бобков назвал уничтожение киевского режима гарантией безопасности Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя информацию, что западные страны согласовали Киеву удары по полуострову, заявил, что гарантией безопасности Крыма станет уничтожение киевского режима.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
Член комитета по контролю Леонид Ивлев в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Госдуме назвали фашистским заявление Киева об ударах по Крыму
Вчера, 04:02
«
"Мы имеем дело с марионеточным режимом, который продолжает подпитывать западная цивилизация. Исходя из этого, единственный путь, который может привести к реальному снятию угрозы Крымскому полуострову и любой другой территории Российской Федерации, это уничтожение киевского нацистского режима и разборка по частям этого пазла, который у кого-то когда-то хватило ума назвать Украина. Лишь только в этом гарантия безопасности", - сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, подобные заявления представителей киевских властей также связаны с катастрофическими потерями украинских войск в рамках так называемого контрнаступления.
«
"На этом фоне киевскому режиму нужно поддерживать информационный фон, который бы замедлил процесс разложения остатков гражданских институтов Украины", - подчеркнул Бобков.
Вице-спикер отметил, что после окончательного распада Украины каждая из тех стран, которая отправляет сегодня ей танки, чтобы в них "закатывали украинцев и отправляли на верную смерть", прибежит к России мириться и договариваться о новом устройстве мира.
«
"Это было в истории уже не один раз и повторится снова", - подчеркнул Бобков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
Дым рядом с Крымским мостом
В администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым
18 августа, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир БобковРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала