https://ria.ru/20230829/krym-1892816550.html

В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова

В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова - РИА Новости, 29.08.2023

В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя информацию, что западные страны согласовали Киеву удары по полуострову, заявил, что гарантией... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:31

2023-08-29T08:31

2023-08-29T08:31

специальная военная операция на украине

украина

владимир бобков

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808856_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c3ea975201355827b611dc9bd4a7818.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя информацию, что западные страны согласовали Киеву удары по полуострову, заявил, что гарантией безопасности Крыма станет уничтожение киевского режима. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Мы имеем дело с марионеточным режимом, который продолжает подпитывать западная цивилизация. Исходя из этого, единственный путь, который может привести к реальному снятию угрозы Крымскому полуострову и любой другой территории Российской Федерации, это уничтожение киевского нацистского режима и разборка по частям этого пазла, который у кого-то когда-то хватило ума назвать Украина. Лишь только в этом гарантия безопасности", - сказал Бобков РИА Новости. По его словам, подобные заявления представителей киевских властей также связаны с катастрофическими потерями украинских войск в рамках так называемого контрнаступления. "На этом фоне киевскому режиму нужно поддерживать информационный фон, который бы замедлил процесс разложения остатков гражданских институтов Украины", - подчеркнул Бобков. Вице-спикер отметил, что после окончательного распада Украины каждая из тех стран, которая отправляет сегодня ей танки, чтобы в них "закатывали украинцев и отправляли на верную смерть", прибежит к России мириться и договариваться о новом устройстве мира. "Это было в истории уже не один раз и повторится снова", - подчеркнул Бобков. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.

https://ria.ru/20230829/udary-1892807543.html

https://ria.ru/20230818/ataki-1890901482.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир бобков, республика крым