https://ria.ru/20230829/krushenie-1892908596.html
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8
Потерпевший крушение в Сосновском районе Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ, написал губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:49
2023-08-29T14:49
2023-08-29T14:56
происшествия
челябинская область
сосновский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ми-8 амтш
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Потерпевший крушение в Сосновском районе Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ, написал губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале.По данным главы региона Алексея Текслера, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. "Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие", - написал он.По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека, уточнил он. "Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Текслер.
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892909795.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, сосновский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ми-8 амтш
Происшествия, Челябинская область, Сосновский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ми-8 АМТШ
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8
Потерпевший крушение в Челябинской области вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ