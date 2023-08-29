https://ria.ru/20230829/krushenie-1892908596.html

Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8

Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023

Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8

Потерпевший крушение в Сосновском районе Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ, написал губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:49

2023-08-29T14:49

2023-08-29T14:56

происшествия

челябинская область

сосновский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ми-8 амтш

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Потерпевший крушение в Сосновском районе Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ, написал губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале.По данным главы региона Алексея Текслера, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. "Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие", - написал он.По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека, уточнил он. "Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Текслер.

https://ria.ru/20230829/vertolet-1892909795.html

челябинская область

сосновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинская область, сосновский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ми-8 амтш