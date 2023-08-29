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Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
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14:49 29.08.2023 (обновлено: 14:56 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/krushenie-1892908596.html
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8
Потерпевший крушение в Сосновском районе Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ, написал губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:49
2023-08-29T14:56
происшествия
челябинская область
сосновский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ми-8 амтш
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Потерпевший крушение в Сосновском районе Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ, написал губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале.По данным главы региона Алексея Текслера, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. "Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие", - написал он.По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека, уточнил он. "Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Текслер.
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892909795.html
челябинская область
сосновский район
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происшествия, челябинская область, сосновский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ми-8 амтш
Происшествия, Челябинская область, Сосновский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ми-8 АМТШ
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8

Потерпевший крушение в Челябинской области вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Потерпевший крушение в Сосновском районе Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ, написал губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале.
По данным главы региона Алексея Текслера, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. "Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие", - написал он.
По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека, уточнил он. "Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Текслер.
Место крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области. 29 августа 2023
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших
Вчера, 14:54
 
ПроисшествияЧелябинская областьСосновский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ми-8 АМТШ
 
 
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