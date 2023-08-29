https://ria.ru/20230829/kosmos-1892992287.html

Варшава и ЕКА подписали соглашение о полете польского космонавта в космос

Варшава и ЕКА подписали соглашение о полете польского космонавта в космос - РИА Новости, 29.08.2023

Варшава и ЕКА подписали соглашение о полете польского космонавта в космос

Польское космическое агентство и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о полете в космос польского космонавта, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:35

2023-08-29T18:35

2023-08-29T19:01

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ВАРШАВА, 29 авг - РИА Новости. Польское космическое агентство и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о полете в космос польского космонавта, сообщил журналистам министр развития и технологии республики Вальдемар Буда. "Польша увеличивает свою активность в космосе. Мы хотели бы быть лидерами или участниками того, что происходит в космосе. Сегодня подписаны три соглашения. Во-первых - о полете нашего космонавта - поляка", - сказал Буда. Он уточнил, что кандидатура польского космонавта уже определена, это резервный астронавт ЕКА Славош Узнаньский. "Что касается личности, то все еще впереди. У нас есть кандидат, но он должен пройти тестирование, он должен пройти согласование. Здесь мы пока не хотим сглазить", - сказал министр. "Полет ожидается во второй половине 2024 года. Сейчас очень кропотливая подготовка к адаптации нашего кандидата, конечно, после его предварительного согласования. Мы рассчитываем на положительное решение по этому вопросу. Давайте вспомним, что сегодня он уже резервный астронавт в ЕКА, у него уже есть уровень квалификации, он уже участвовал в этой гонке. Славош (Узнаньский) - наш железный кандидат", - заверил Буда. Он добавил, что два других соглашения с ЕКА касаются стажировок польских выпускников вузов в космическом агентстве. До настоящего времени первым и единственным польским космонавтом является Мирослав Гермашевский, который отправился в космос 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30". За пределами атмосферы Земли он провел 7 дней, 22 часа, 2 минуты и 59 секунд, став 89-м человеком, побывавшим в космосе. Гермашевский скончался в конце прошлого года в возрасте 81 года.

https://ria.ru/20230823/kosmos-1891732679.html

https://ria.ru/20230810/kosmonavty-1889183679.html

https://ria.ru/20230824/polimery-1891877011.html

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космос - риа наука, польша, земля