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Варшава и ЕКА подписали соглашение о полете польского космонавта в космос - РИА Новости, 29.08.2023
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18:35 29.08.2023 (обновлено: 19:01 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/kosmos-1892992287.html
Варшава и ЕКА подписали соглашение о полете польского космонавта в космос
Варшава и ЕКА подписали соглашение о полете польского космонавта в космос - РИА Новости, 29.08.2023
Варшава и ЕКА подписали соглашение о полете польского космонавта в космос
Польское космическое агентство и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о полете в космос польского космонавта, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:35
2023-08-29T19:01
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ВАРШАВА, 29 авг - РИА Новости. Польское космическое агентство и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о полете в космос польского космонавта, сообщил журналистам министр развития и технологии республики Вальдемар Буда. "Польша увеличивает свою активность в космосе. Мы хотели бы быть лидерами или участниками того, что происходит в космосе. Сегодня подписаны три соглашения. Во-первых - о полете нашего космонавта - поляка", - сказал Буда. Он уточнил, что кандидатура польского космонавта уже определена, это резервный астронавт ЕКА Славош Узнаньский. "Что касается личности, то все еще впереди. У нас есть кандидат, но он должен пройти тестирование, он должен пройти согласование. Здесь мы пока не хотим сглазить", - сказал министр. "Полет ожидается во второй половине 2024 года. Сейчас очень кропотливая подготовка к адаптации нашего кандидата, конечно, после его предварительного согласования. Мы рассчитываем на положительное решение по этому вопросу. Давайте вспомним, что сегодня он уже резервный астронавт в ЕКА, у него уже есть уровень квалификации, он уже участвовал в этой гонке. Славош (Узнаньский) - наш железный кандидат", - заверил Буда. Он добавил, что два других соглашения с ЕКА касаются стажировок польских выпускников вузов в космическом агентстве. До настоящего времени первым и единственным польским космонавтом является Мирослав Гермашевский, который отправился в космос 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30". За пределами атмосферы Земли он провел 7 дней, 22 часа, 2 минуты и 59 секунд, став 89-м человеком, побывавшим в космосе. Гермашевский скончался в конце прошлого года в возрасте 81 года.
https://ria.ru/20230823/kosmos-1891732679.html
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космос - риа наука, польша, земля
Космос - РИА Наука, Польша, Земля
Варшава и ЕКА подписали соглашение о полете польского космонавта в космос

Варшава и ЕКА подписали договор о полете польского космонавта в космос в 2024 г

© AP Photo / Michael ProbstЦентр управления полетами Европейского космического агентства
Центр управления полетами Европейского космического агентства - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Michael Probst
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 авг - РИА Новости. Польское космическое агентство и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о полете в космос польского космонавта, сообщил журналистам министр развития и технологии республики Вальдемар Буда.
«
"Польша увеличивает свою активность в космосе. Мы хотели бы быть лидерами или участниками того, что происходит в космосе. Сегодня подписаны три соглашения. Во-первых - о полете нашего космонавта - поляка", - сказал Буда.
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Он уточнил, что кандидатура польского космонавта уже определена, это резервный астронавт ЕКА Славош Узнаньский. "Что касается личности, то все еще впереди. У нас есть кандидат, но он должен пройти тестирование, он должен пройти согласование. Здесь мы пока не хотим сглазить", - сказал министр.
«
"Полет ожидается во второй половине 2024 года. Сейчас очень кропотливая подготовка к адаптации нашего кандидата, конечно, после его предварительного согласования. Мы рассчитываем на положительное решение по этому вопросу. Давайте вспомним, что сегодня он уже резервный астронавт в ЕКА, у него уже есть уровень квалификации, он уже участвовал в этой гонке. Славош (Узнаньский) - наш железный кандидат", - заверил Буда.
Он добавил, что два других соглашения с ЕКА касаются стажировок польских выпускников вузов в космическом агентстве.
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До настоящего времени первым и единственным польским космонавтом является Мирослав Гермашевский, который отправился в космос 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30". За пределами атмосферы Земли он провел 7 дней, 22 часа, 2 минуты и 59 секунд, став 89-м человеком, побывавшим в космосе.
Гермашевский скончался в конце прошлого года в возрасте 81 года.
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