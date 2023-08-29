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Ким Чен Ын рассказал о роли ВМС КНДР в ядерном сдерживании - РИА Новости, 29.08.2023
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02:53 29.08.2023 (обновлено: 06:44 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/kndr-1892805126.html
Ким Чен Ын рассказал о роли ВМС КНДР в ядерном сдерживании
Ким Чен Ын рассказал о роли ВМС КНДР в ядерном сдерживании - РИА Новости, 29.08.2023
Ким Чен Ын рассказал о роли ВМС КНДР в ядерном сдерживании
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военно-морские силы Корейской народной армии станут составной частью ядерных сил сдерживания страны, передает северокорейское... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T02:53
2023-08-29T06:44
в мире
ким чен ын
корейская народная армия
кндр (северная корея)
корейский полуостров
сша
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СЕУЛ/МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военно-морские силы Корейской народной армии станут составной частью ядерных сил сдерживания страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Как отмечается, северокорейский лидер нанес визит в командование ВМС и выступил с поздравительной речью по случаю праздника Дня военно-морских сил страны."Отметив, что подразделения различных служб будут оснащены новым вооружением в соответствии с политикой расширения операций с тактическим ядерным оружием, указанной в линии строительства ядерных сил государства, (Ким Чен Ын - ред.) подчеркнул, что ВМС КНДР станут компонентом государственного ядерного сдерживания, выполняющим стратегический долг", - передает агентство.По словам Ким Чен Ына, акватория Корейского полуострова из-за действий США и других сил превратилась в "самую нестабильную акваторию с опасностью ядерной войны".Северокорейский лидер отметил, что исторически и с точки зрения географии для Кореи, которая с трех сторон окружена морями, укрепление ВМС всегда было необходимо для обороны государства и строительства вооруженных сил. Даже теперь роль ВМС становится все более важной с каждым днем."В современной войне ВМС представляют собой комплексные боевые силы, которые оснащаются различными ударными средствами, даже ядерными сдерживающими силами государства, и применяют их. Можно защитить безопасность страны, когда только ВМС находятся в полной готовности к войне", - пояснил Ким Чен Ын.По его словам, ВМС должны будут играть самую большую роль в "защите суверенитета, достоинства и интересов" КНДР, а "секрет их стремительного развития" заключается в продвижении модернизации вооружений и проведении "содержательных" практических учений в практически "боевой обстановке".ВМС Корейской Народной Армии КНДР были образованы 28 августа 1949 года.
https://ria.ru/20230810/kndr-1889186281.html
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в мире, ким чен ын, корейская народная армия, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша
В мире, Ким Чен Ын, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, США
Ким Чен Ын рассказал о роли ВМС КНДР в ядерном сдерживании

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР станут компонентом ядерного сдерживания

© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ/МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военно-морские силы Корейской народной армии станут составной частью ядерных сил сдерживания страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечается, северокорейский лидер нанес визит в командование ВМС и выступил с поздравительной речью по случаю праздника Дня военно-морских сил страны.
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"Отметив, что подразделения различных служб будут оснащены новым вооружением в соответствии с политикой расширения операций с тактическим ядерным оружием, указанной в линии строительства ядерных сил государства, (Ким Чен Ын - ред.) подчеркнул, что ВМС КНДР станут компонентом государственного ядерного сдерживания, выполняющим стратегический долг", - передает агентство.
По словам Ким Чен Ына, акватория Корейского полуострова из-за действий США и других сил превратилась в "самую нестабильную акваторию с опасностью ядерной войны".
Северокорейский лидер отметил, что исторически и с точки зрения географии для Кореи, которая с трех сторон окружена морями, укрепление ВМС всегда было необходимо для обороны государства и строительства вооруженных сил. Даже теперь роль ВМС становится все более важной с каждым днем.
"В современной войне ВМС представляют собой комплексные боевые силы, которые оснащаются различными ударными средствами, даже ядерными сдерживающими силами государства, и применяют их. Можно защитить безопасность страны, когда только ВМС находятся в полной готовности к войне", - пояснил Ким Чен Ын.
По его словам, ВМС должны будут играть самую большую роль в "защите суверенитета, достоинства и интересов" КНДР, а "секрет их стремительного развития" заключается в продвижении модернизации вооружений и проведении "содержательных" практических учений в практически "боевой обстановке".
ВМС Корейской Народной Армии КНДР были образованы 28 августа 1949 года.
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В миреКим Чен ЫнКорейская народная армияКНДР (Северная Корея)Корейский полуостровСША
 
 
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