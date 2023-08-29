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Министр коммерции Китая выразил США озабоченность санкциями - РИА Новости, 29.08.2023
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05:52 29.08.2023 (обновлено: 06:07 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/kitay-1892809796.html
Министр коммерции Китая выразил США озабоченность санкциями
Министр коммерции Китая выразил США озабоченность санкциями - РИА Новости, 29.08.2023
Министр коммерции Китая выразил США озабоченность санкциями
Китай серьезно озабочен политикой США в области полупроводников, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний, заявил министр... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T05:52
2023-08-29T06:07
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ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости. Китай серьезно озабочен политикой США в области полупроводников, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо. &quot;Ван Вэньтао в приоритетном порядке выразил серьезную озабоченность в связи с таможенными пошлинами США по разделу 301 по Китаю, политикой в области полупроводников, направленными в обе стороны инвестиционными ограничениями, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний&quot;, — говорится в заявлении ведомства.Ван Вэньтао отметил, что "обобщение национальной безопасности не способствует нормальным торгово-экономическим обменам, а введение односторонних и протекционистских мер не соответствует рыночным правилам и принципу честной конкуренции, это лишь наносит ущерб безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок". "США неоднократно заявляли, что не стремятся к разрыву связей с Китаем, Пекин надеется, что США претворят в жизнь эти высказывания", — указал Ван Вэньтао. Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.
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китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Министр коммерции Китая выразил США озабоченность санкциями

Вэньтао: Китай серьезно озабочен политикой США в области полупроводников

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости. Китай серьезно озабочен политикой США в области полупроводников, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо.
«

"Ван Вэньтао в приоритетном порядке выразил серьезную озабоченность в связи с таможенными пошлинами США по разделу 301 по Китаю, политикой в области полупроводников, направленными в обе стороны инвестиционными ограничениями, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний", — говорится в заявлении ведомства.

Ван Вэньтао отметил, что "обобщение национальной безопасности не способствует нормальным торгово-экономическим обменам, а введение односторонних и протекционистских мер не соответствует рыночным правилам и принципу честной конкуренции, это лишь наносит ущерб безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок".
"США неоднократно заявляли, что не стремятся к разрыву связей с Китаем, Пекин надеется, что США претворят в жизнь эти высказывания", — указал Ван Вэньтао.
Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.
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