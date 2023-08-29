https://ria.ru/20230829/kitay-1892809796.html

Министр коммерции Китая выразил США озабоченность санкциями

Министр коммерции Китая выразил США озабоченность санкциями - РИА Новости, 29.08.2023

Министр коммерции Китая выразил США озабоченность санкциями

Китай серьезно озабочен политикой США в области полупроводников, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний, заявил министр... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T05:52

2023-08-29T05:52

2023-08-29T06:07

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ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости. Китай серьезно озабочен политикой США в области полупроводников, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо. "Ван Вэньтао в приоритетном порядке выразил серьезную озабоченность в связи с таможенными пошлинами США по разделу 301 по Китаю, политикой в области полупроводников, направленными в обе стороны инвестиционными ограничениями, дискриминационными субсидиями и санкциями в отношении китайских компаний", — говорится в заявлении ведомства.Ван Вэньтао отметил, что "обобщение национальной безопасности не способствует нормальным торгово-экономическим обменам, а введение односторонних и протекционистских мер не соответствует рыночным правилам и принципу честной конкуренции, это лишь наносит ущерб безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок". "США неоднократно заявляли, что не стремятся к разрыву связей с Китаем, Пекин надеется, что США претворят в жизнь эти высказывания", — указал Ван Вэньтао. Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.

https://ria.ru/20230606/knr-1876354621.html

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