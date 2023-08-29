https://ria.ru/20230829/killer-1892947885.html
В Ивановской области завели дело на двоих мужчин, пытавшихся нанять киллера
В Ивановской области завели дело на двоих мужчин, пытавшихся нанять киллера - РИА Новости, 29.08.2023
В Ивановской области завели дело на двоих мужчин, пытавшихся нанять киллера
Двоих жителей Кинешмы подозревают в попытке нанять за 1,5 миллиона рублей киллера для убийства мужчины из-за личной неприязни, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:34
2023-08-29T16:34
2023-08-29T16:37
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Двоих жителей Кинешмы подозревают в попытке нанять за 1,5 миллиона рублей киллера для убийства мужчины из-за личной неприязни, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.1 ст.30, п.п. "ж,з" ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму, группой лиц по предварительному сговору)", - сообщило СУСК в своем телеграм-канале. По версии следствия, в период с марта по август "двое жителей Кинешмы, 50 и 59 лет, обратились к знакомому с просьбой совершить убийство мужчины из-за личной неприязни за вознаграждение в виде денег в сумме не менее 1,5 миллиона рублей". Предполагаемый исполнитель согласился, но затем передумал и обратился в правоохранительные органы. "Двадцать восьмого августа, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, мужчина сообщил организаторам об исполнении заказа и необходимости получения денежных средств, на что получил согласие. Впоследствии организаторы были задержаны сотрудниками ГУ УР МВД России и УУР УМВД России по Ивановской области", - уточняет следственное управление. Отмечается, что в ближайшее время фигурантам предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885297789.html
https://ria.ru/20230707/killer-1882705606.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, жилье, кинешма
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ивановская область, Жилье, Кинешма
В Ивановской области завели дело на двоих мужчин, пытавшихся нанять киллера
В Кинешме двое жителей пытались нанять за 1,5 миллиона рублей киллера