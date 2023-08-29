https://ria.ru/20230829/khitrou-1892896893.html

В лондонском Хитроу отменили более 60 авиарейсов из-за технического сбоя

В лондонском Хитроу отменили более 60 авиарейсов из-за технического сбоя - РИА Новости, 29.08.2023

В лондонском Хитроу отменили более 60 авиарейсов из-за технического сбоя

Более 60 авиарейсов, прибывающих и улетающих из лондонского аэропорта Хитроу, были отменены сегодня из-за последствий произошедшего в понедельник технического... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:12

2023-08-29T14:12

2023-08-29T14:39

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 60 авиарейсов, прибывающих и улетающих из лондонского аэропорта Хитроу, были отменены сегодня из-за последствий произошедшего в понедельник технического сбоя, несмотря на то что причина неполадок была устранена, сообщает телеканал Sky News. "Сегодня из аэропорта Хитроу отменены по меньшей мере 32 вылета и 31 прилет", – передает канал. Отмечается, что сильнее всего затронуты рейсы авиаперевозчика British Airways, список может пополниться. Кроме того, 74 рейса было отменено во втором крупнейшем лондонском аэропорту – Гатвик. "Это не было нарушением кибербезопасности", - заявил глава минтранса Великобритании Марк Харпер. По его словам, в связи с техническими сбоями будет проведена независимая проверка. Он подчеркнул, что авиакомпании и аэропорты приступили к выполнению своих обязательств по возвращению пассажиров домой.По данным аналитической компании Cirium, 790 вылетов и 785 прилетов было отменено вчера в британских аэропортах из-за неполадок в системе, сообщает телеканал. Накануне британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) сообщило о технической проблеме в своей системе. Газета Independent отмечала, что "сотни тысяч пассажиров" могут столкнуться с многочисленными задержками и отменами рейсов в один из самых загруженных дней года. В понедельник, 28 августа, в Британии выходной день, и многие возвращаются домой перед началом рабочей недели. Технический сбой повлиял на способность системы автоматически обрабатывать планы полетов. В результате все данные пришлось загружать вручную. Позднее управление сообщило, что техническая неполадка была обнаружена и устранена. Однако на устранение ее последствий может уйти несколько дней, заявлял Марк Харпер.

https://ria.ru/20230814/italiya-1889894024.html

https://ria.ru/20230725/aeroport-1886036697.html

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