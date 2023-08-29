https://ria.ru/20230829/kherson-1892835141.html

ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области

ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области

Украинские войск на протяжении суток наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Корсунке и еще 6 населенным пунктам , расположенным вдоль левого берега... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:31

2023-08-29T10:31

2023-08-29T10:43

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг – РИА Новости. Украинские войск на протяжении суток наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Корсунке и еще 6 населенным пунктам , расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Алешки, выпустив по ним в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Накануне днем, по его словам, в Казачьи Лагери прилетело 17 снарядов, в Корсунку – 7, в Крынки – 12, в Подстепное – 6 и в Алешки - 8.

https://ria.ru/20230829/garantii-1892834342.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия