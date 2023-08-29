https://ria.ru/20230829/kherson-1892835141.html
ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области
ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области
Украинские войск на протяжении суток наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Корсунке и еще 6 населенным пунктам , расположенным вдоль левого берега... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:31
2023-08-29T10:31
2023-08-29T10:43
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг – РИА Новости. Украинские войск на протяжении суток наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Корсунке и еще 6 населенным пунктам , расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Алешки, выпустив по ним в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Накануне днем, по его словам, в Казачьи Лагери прилетело 17 снарядов, в Корсунку – 7, в Крынки – 12, в Подстепное – 6 и в Алешки - 8.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области
ВСУ в течение суток обстреливали Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области