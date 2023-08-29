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ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 29.08.2023 (обновлено: 10:43 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/kherson-1892835141.html
ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области
ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области
Украинские войск на протяжении суток наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Корсунке и еще 6 населенным пунктам , расположенным вдоль левого берега... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:31
2023-08-29T10:43
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг – РИА Новости. Украинские войск на протяжении суток наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Корсунке и еще 6 населенным пунктам , расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Алешки, выпустив по ним в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Накануне днем, по его словам, в Казачьи Лагери прилетело 17 снарядов, в Корсунку – 7, в Крынки – 12, в Подстепное – 6 и в Алешки - 8.
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днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ обстреляли Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области

ВСУ в течение суток обстреливали Казачьи Лагеря и Корсунку в Херсонской области

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг – РИА Новости. Украинские войск на протяжении суток наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Корсунке и еще 6 населенным пунктам , расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 90 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Алешки, выпустив по ним в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Накануне днем, по его словам, в Казачьи Лагери прилетело 17 снарядов, в Корсунку – 7, в Крынки – 12, в Подстепное – 6 и в Алешки - 8.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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