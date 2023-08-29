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"Камаз" восстановил досанкционные объемы выпуска с двигателями "Евро-5" - РИА Новости, 29.08.2023
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12:38 29.08.2023 (обновлено: 16:00 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/kamaz-1892879341.html
"Камаз" восстановил досанкционные объемы выпуска с двигателями "Евро-5"
"Камаз" восстановил досанкционные объемы выпуска с двигателями "Евро-5" - РИА Новости, 29.08.2023
"Камаз" восстановил досанкционные объемы выпуска с двигателями "Евро-5"
"Камаз" восстановил объем выпуска грузовиков, оснащенных двигателями экологического стандарта "Евро-5", до досанкционных показателей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:38
2023-08-29T16:00
россия
ростех
daimler ag
lada vesta
экономика
авто
камаз (завод)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Камаз" восстановил объем выпуска грузовиков, оснащенных двигателями экологического стандарта "Евро-5", до досанкционных показателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.Ранее из-за санкционных ограничений "Камаз" временно переходил на более низкие стандарты, но выпуск двигателей экокласса "Евро-5" не прекращался, уточнили в компании. В свою очередь на "Евро-2" временно переходил "АвтоВАЗ", который обещал возобновить выпуск Lada Granta с "Евро-5" уже в сентябре."Мы уже давно "Евро-5" делаем, в целом выпуск таких грузовых автомобилей не прекращался. В соответствии с решением правительства, мы при нехватке некоторых комплектующих ввиду сорванных поставок из недружественных стран часть грузовиков выпускали с экологическим уровнем "Евро-2". Сейчас мы увеличили производство грузовых автомобилей с "Евро-5" до досанкционных показателей", - сказали в компании, отвечая на вопрос о выпуске автомобилей с высоким экоклассом.В свою очередь другие крупные автопроизводители - "Москвич" и "Соллерс" (модели LCV Atlant и Argo) - сообщили РИА Новости, что машины их брендов также выпускаются с двигателями высокого экокласса "Евро-5".На данный момент в РФ продолжает действовать частично упрощенный техрегламент по выпуску автомобилей. Изначально он был введен в 2022 году, когда отечественные автоконцерны испытывали большие трудности с комплектующими и перестройкой логистики. Согласно актуальному документу, до февраля 2024 года в РФ могут производиться автомобили не ниже экостандарта "Евро-2"."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
https://ria.ru/20230814/kamaz-1890042570.html
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россия, ростех, daimler ag, lada vesta, экономика, авто, камаз (завод)
Россия, Ростех, Daimler AG, Lada Vesta, Экономика, Авто, КамАЗ (завод)
"Камаз" восстановил досанкционные объемы выпуска с двигателями "Евро-5"

"Камаз" восстановил досанкционные объемы выпуска грузовиков с двигателями Евро-5

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГрузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Камаз" восстановил объем выпуска грузовиков, оснащенных двигателями экологического стандарта "Евро-5", до досанкционных показателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.
Ранее из-за санкционных ограничений "Камаз" временно переходил на более низкие стандарты, но выпуск двигателей экокласса "Евро-5" не прекращался, уточнили в компании. В свою очередь на "Евро-2" временно переходил "АвтоВАЗ", который обещал возобновить выпуск Lada Granta с "Евро-5" уже в сентябре.
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"Мы уже давно "Евро-5" делаем, в целом выпуск таких грузовых автомобилей не прекращался. В соответствии с решением правительства, мы при нехватке некоторых комплектующих ввиду сорванных поставок из недружественных стран часть грузовиков выпускали с экологическим уровнем "Евро-2". Сейчас мы увеличили производство грузовых автомобилей с "Евро-5" до досанкционных показателей", - сказали в компании, отвечая на вопрос о выпуске автомобилей с высоким экоклассом.
В свою очередь другие крупные автопроизводители - "Москвич" и "Соллерс" (модели LCV Atlant и Argo) - сообщили РИА Новости, что машины их брендов также выпускаются с двигателями высокого экокласса "Евро-5".
На данный момент в РФ продолжает действовать частично упрощенный техрегламент по выпуску автомобилей. Изначально он был введен в 2022 году, когда отечественные автоконцерны испытывали большие трудности с комплектующими и перестройкой логистики. Согласно актуальному документу, до февраля 2024 года в РФ могут производиться автомобили не ниже экостандарта "Евро-2".
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
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