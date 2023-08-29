Как преображают малые города Ивановской области

Летний событийный календарь в Ивановской области в текущем году – это более 25 мероприятий во всех уголках региона. Кино, театр, спорт, современное искусство, кулинарные фестивали собрали жителей Ивановской области и гостей со всей страны.
Летний событийный календарь в Ивановской области в текущем году – это более 25 мероприятий во всех уголках региона. Кино, театр, спорт, современное искусство, кулинарные фестивали собрали жителей Ивановской области и гостей со всей страны.
Качественные дороги - залог комфортных путешествий по региону, связанность городов между собой, а Ивановской области - с соседними экономическими центрами.
Качественные дороги - залог комфортных путешествий по региону, связанность городов между собой, а Ивановской области - с соседними экономическими центрами.
В 2021 году в Ивановскую область впервые пришел новый вид транспорта - пригородные скоростные рельсовые автобусы "Орлан".Они соединили районные центры между собой и с городом Иваново.Сейчасв расписании - 44 рейса, это вдвое больше, чем было.Итогом создания новой маршрутной сети стал рост пассажиропотока.
В 2021 году в Ивановскую область впервые пришел новый вид транспорта - пригородные скоростные рельсовые автобусы "Орлан".Они соединили районные центры между собой и с городом Иваново.Сейчасв расписании - 44 рейса, это вдвое больше, чем было.Итогом создания новой маршрутной сети стал рост пассажиропотока.
Создание рабочих мест в городах – отдельное направление. В Родниках начал работу крупнейший в РФ комплекс по производству трикотажных тканей.Создано более 540 новых рабочих мест.Реализация проекта увеличит объем российского производства трикотажных полотен на 34%, снизит импортозависимость.
Создание рабочих мест в городах – отдельное направление. В Родниках начал работу крупнейший в РФ комплекс по производству трикотажных тканей.Создано более 540 новых рабочих мест.Реализация проекта увеличит объем российского производства трикотажных полотен на 34%, снизит импортозависимость.
На производственной площадке в Шуе группа компаний "Аквариус" запустила новый цех, который позволит увеличить выпуск серверов, систем хранения данных и другого высокотехнологичного оборудования в три раза. На заводе создают рабочие места с достойной заработной платой. Среди работников – жители Иванова и других городов региона
На производственной площадке в Шуе группа компаний "Аквариус" запустила новый цех, который позволит увеличить выпуск серверов, систем хранения данных и другого высокотехнологичного оборудования в три раза. На заводе создают рабочие места с достойной заработной платой. Среди работников – жители Иванова и других городов региона
За 5 лет в Ивановской области создано 46 знаковых общественных пространств: парки, скверы, площади. Во всех волжских городах сделаны комфортные и красивые набережные. Все общественные пространства придуманы вместе с жителями.
За 5 лет в Ивановской области создано 46 знаковых общественных пространств: парки, скверы, площади. Во всех волжских городах сделаны комфортные и красивые набережные. Все общественные пространства придуманы вместе с жителями.
Ивановская область – один из лидеров Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по числу выигравших заявок. За 5 лет регион подготовил 24 победных заявки. В их числе – Кохма, Заволжск, Юрьевец (трижды), Плёс, Южа, Тейково (дважды), Шуя (дважды), Кинешма (дважды), Вичуга (дважды), Фурманов (дважды), Приволжск, Родники, Комсомольск, Гаврилов Посад (трижды) и Наволоки.
Ивановская область – один из лидеров Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по числу выигравших заявок. За 5 лет регион подготовил 24 победных заявки. В их числе – Кохма, Заволжск, Юрьевец (трижды), Плёс, Южа, Тейково (дважды), Шуя (дважды), Кинешма (дважды), Вичуга (дважды), Фурманов (дважды), Приволжск, Родники, Комсомольск, Гаврилов Посад (трижды) и Наволоки.
Ключевые направления программы газификации Ивановской области 2021-2025 – малые города, где природного газа не было. В первые дома Юрьевца голубое топливо пришло в конце 2022 года. На очереди – Лух, Пестяки и Верхний Ландех. А всего за пять лет газифицировано более 100 населенных пунктов в 16 районах. За счет новых газопроводов создана возможность обеспечения газом почти 12 000 домовладений.
Ключевые направления программы газификации Ивановской области 2021-2025 – малые города, где природного газа не было. В первые дома Юрьевца голубое топливо пришло в конце 2022 года. На очереди – Лух, Пестяки и Верхний Ландех. А всего за пять лет газифицировано более 100 населенных пунктов в 16 районах. За счет новых газопроводов создана возможность обеспечения газом почти 12 000 домовладений.
Для создания семьи, для того, чтобы семьи не уезжали из малых городов, нужно особое внимание именно к детской инфраструктуре. В Ивановской области внимание уделили именно детскому здравоохранению в малых городах. По отдельной региональной программе "Решаем вместе" отремонтировали детские поликлиники в Шуе, Родниках, Фурманове, Кохме.
Для создания семьи, для того, чтобы семьи не уезжали из малых городов, нужно особое внимание именно к детской инфраструктуре. В Ивановской области внимание уделили именно детскому здравоохранению в малых городах. По отдельной региональной программе "Решаем вместе" отремонтировали детские поликлиники в Шуе, Родниках, Фурманове, Кохме.
"Считаю, что в нашем регионе должны быть созданы все условия для развития личности. Главную роль, конечно, играет система образования – начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием и научными разработками", - сказал Воскресенский. В школах Южи, Вичуги, Кохмы, Луха, Заволжска сделали комплексный ремонт. На базе школ в Кинешме и Шуе оборудованы технопарки "Кванториум". Ещё в 103 школах малых городов и сельской местности открыли "Точки роста" - образовательные пространства цифрового, технического и гуманитарного профилей.
"Считаю, что в нашем регионе должны быть созданы все условия для развития личности. Главную роль, конечно, играет система образования – начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием и научными разработками", - сказал Воскресенский. В школах Южи, Вичуги, Кохмы, Луха, Заволжска сделали комплексный ремонт. На базе школ в Кинешме и Шуе оборудованы технопарки "Кванториум". Ещё в 103 школах малых городов и сельской местности открыли "Точки роста" - образовательные пространства цифрового, технического и гуманитарного профилей.
Строительство спортивной инфраструктуры возродило интерес к спорту среди жителей малых городов. Построены новые физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами в Родниках и Кинешме, на очереди – ФОК в Тейкове. В Юже капитально отремонтировали Детский оздоровительно-образовательный центр, в Тейкове – спортивную школу и стадион Юность.
Строительство спортивной инфраструктуры возродило интерес к спорту среди жителей малых городов. Построены новые физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами в Родниках и Кинешме, на очереди – ФОК в Тейкове. В Юже капитально отремонтировали Детский оздоровительно-образовательный центр, в Тейкове – спортивную школу и стадион Юность.
Палех – уникальное место:центр лаковой миниатюры и иконописи,каждый четвертый житель здесь – художник. Именно поэтому ключевое внимание – иконописцам и мастерам палехской росписи. В Палехе возродили старинное здание художественных мастерских, где раньше была уникальная артель древней живописи. Сегодня это место вдохновения, место притяжения творческих людей со всей страны. Как итог – Палех вернулся на карту России.
Палех – уникальное место:центр лаковой миниатюры и иконописи,каждый четвертый житель здесь – художник. Именно поэтому ключевое внимание – иконописцам и мастерам палехской росписи. В Палехе возродили старинное здание художественных мастерских, где раньше была уникальная артель древней живописи. Сегодня это место вдохновения, место притяжения творческих людей со всей страны. Как итог – Палех вернулся на карту России.
Старейший город Ивановской области Юрьевец в 2025 году на государственном уровне, согласно распоряжению президента России, отметит 800 лет со дня основания. План подготовки включает реставрацию объектов культурного наследия; ремонт дорог и зданий; благоустройство; модернизацию инженерной инфраструктуры. "Огромное спасибо президенту за то, что он поддержал своим указом идею на всю страну отметить 800-летие Юрьевца. За счет этого, мы продолжим решать инфраструктурные проблемы города. А также, уверен, привлечем внимание жителей страны к Юрьевцу. Уверен, что многие в него влюбятся, и думаю, что захотят тоже присоединиться к его преображению и развитию", – сказал Воскресенский.
Старейший город Ивановской области Юрьевец в 2025 году на государственном уровне, согласно распоряжению президента России, отметит 800 лет со дня основания. План подготовки включает реставрацию объектов культурного наследия; ремонт дорог и зданий; благоустройство; модернизацию инженерной инфраструктуры. "Огромное спасибо президенту за то, что он поддержал своим указом идею на всю страну отметить 800-летие Юрьевца. За счет этого, мы продолжим решать инфраструктурные проблемы города. А также, уверен, привлечем внимание жителей страны к Юрьевцу. Уверен, что многие в него влюбятся, и думаю, что захотят тоже присоединиться к его преображению и развитию", – сказал Воскресенский.
Одно из главных зимних событий – фестиваль "Русское Рождество" в Шуе. Это просветительский проект, который рассказывает о традициях празднования праздника в дореволюционной России. Традиционно атмосферу настоящей рождественской сказки для гостей создают мультимедийная инсталляция "Парк Рождественского Чуда" и световая инсталляция "Храм". Работают Рождественская ярмарка и выставки, а юных посетителей ожидают рождественский поезд и интересные мастер-классы. Ежегодно "Русское Рождество" посещают более 100 тысяч гостей.
Одно из главных зимних событий – фестиваль "Русское Рождество" в Шуе. Это просветительский проект, который рассказывает о традициях празднования праздника в дореволюционной России. Традиционно атмосферу настоящей рождественской сказки для гостей создают мультимедийная инсталляция "Парк Рождественского Чуда" и световая инсталляция "Храм". Работают Рождественская ярмарка и выставки, а юных посетителей ожидают рождественский поезд и интересные мастер-классы. Ежегодно "Русское Рождество" посещают более 100 тысяч гостей.
В малых городах создали условия для развития круизного туризма. В этом году после 13-летнего перерыва теплоходы с туристами вернулись в Юрьевец. Туристическая навигация в этом сезоне в Ивановской области рекордная: более 180 судозаходов – в Кинешму, свыше 140 – в Плёс. Юрьевец примет 27 теплоходов с гостями.
В малых городах создали условия для развития круизного туризма. В этом году после 13-летнего перерыва теплоходы с туристами вернулись в Юрьевец. Туристическая навигация в этом сезоне в Ивановской области рекордная: более 180 судозаходов – в Кинешму, свыше 140 – в Плёс. Юрьевец примет 27 теплоходов с гостями.