Как преображают малые города Ивановской области

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Старейший город Ивановской области Юрьевец в 2025 году на государственном уровне, согласно распоряжению президента России, отметит 800 лет со дня основания. План подготовки включает реставрацию объектов культурного наследия; ремонт дорог и зданий; благоустройство; модернизацию инженерной инфраструктуры. "Огромное спасибо президенту за то, что он поддержал своим указом идею на всю страну отметить 800-летие Юрьевца. За счет этого, мы продолжим решать инфраструктурные проблемы города. А также, уверен, привлечем внимание жителей страны к Юрьевцу. Уверен, что многие в него влюбятся, и думаю, что захотят тоже присоединиться к его преображению и развитию", – сказал Воскресенский.