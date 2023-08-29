https://ria.ru/20230829/ispytaniya-1893030827.html

Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США

Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США - РИА Новости, 29.08.2023

Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США

Россия прибегнет к ядерным испытаниям только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:48

2023-08-29T22:48

2023-08-29T23:52

в мире

россия

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владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия прибегнет к ядерным испытаниям только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов.Ранее замгоссекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что США обеспокоены данным в феврале указанием президента РФ Владимира Путина о готовности к ядерному испытанию."Особую озабоченность вызывает то, что США, государство, которое является единственным применившим ядерное оружие, а также удерживает лидерство по количеству проведенных ядерных испытаний, не первый год сохраняют открытым вопрос о возвращении к испытаниям. И по этой причине не ратифицируют ДВЗЯИ", - сказал Глухов.На этом фоне, по его словам, Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес."Хотим подчеркнуть, что упомянутое сегодня заявление президента России о гипотетической возможности возобновления нашей страной ядерных испытаний, озвученное в ходе его послания Федеральному собранию РФ, следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США. Оно является превентивным сигналом Вашингтону", - подчеркнул он."К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми", - указал дипломат.В отличие от США Россия не только подписала, но и ратифицировала ДВЗЯИ.Выступая перед Федеральным собранием в феврале 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов. В связи с этим российский лидер поручил Минобороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html

https://ria.ru/20230816/ukomplektovannost-1890504163.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, оон, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"