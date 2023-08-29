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Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США - РИА Новости, 29.08.2023
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22:48 29.08.2023 (обновлено: 23:52 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/ispytaniya-1893030827.html
Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США
Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США - РИА Новости, 29.08.2023
Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США
Россия прибегнет к ядерным испытаниям только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:48
2023-08-29T23:52
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владимир путин
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия прибегнет к ядерным испытаниям только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов.Ранее замгоссекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что США обеспокоены данным в феврале указанием президента РФ Владимира Путина о готовности к ядерному испытанию."Особую озабоченность вызывает то, что США, государство, которое является единственным применившим ядерное оружие, а также удерживает лидерство по количеству проведенных ядерных испытаний, не первый год сохраняют открытым вопрос о возвращении к испытаниям. И по этой причине не ратифицируют ДВЗЯИ", - сказал Глухов.На этом фоне, по его словам, Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес."Хотим подчеркнуть, что упомянутое сегодня заявление президента России о гипотетической возможности возобновления нашей страной ядерных испытаний, озвученное в ходе его послания Федеральному собранию РФ, следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США. Оно является превентивным сигналом Вашингтону", - подчеркнул он."К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми", - указал дипломат.В отличие от США Россия не только подписала, но и ратифицировала ДВЗЯИ.Выступая перед Федеральным собранием в феврале 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов. В связи с этим российский лидер поручил Минобороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html
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в мире, россия, сша, оон, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, США, ООН, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США

Постпредство в ООН: РФ проведет ядерные испытания, если США сделают это первыми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия прибегнет к ядерным испытаниям только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов.
Ранее замгоссекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что США обеспокоены данным в феврале указанием президента РФ Владимира Путина о готовности к ядерному испытанию.
«
"Особую озабоченность вызывает то, что США, государство, которое является единственным применившим ядерное оружие, а также удерживает лидерство по количеству проведенных ядерных испытаний, не первый год сохраняют открытым вопрос о возвращении к испытаниям. И по этой причине не ратифицируют ДВЗЯИ", - сказал Глухов.
На этом фоне, по его словам, Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес.
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«
"Хотим подчеркнуть, что упомянутое сегодня заявление президента России о гипотетической возможности возобновления нашей страной ядерных испытаний, озвученное в ходе его послания Федеральному собранию РФ, следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США. Оно является превентивным сигналом Вашингтону", - подчеркнул он.
«
"К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми", - указал дипломат.
В отличие от США Россия не только подписала, но и ратифицировала ДВЗЯИ.
Выступая перед Федеральным собранием в феврале 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов. В связи с этим российский лидер поручил Минобороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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