Рейтинг@Mail.ru
Производитель ушных затычек выплатит компенсацию оглохшим военным США - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 29.08.2023 (обновлено: 16:47 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/isk-1892942661.html
Производитель ушных затычек выплатит компенсацию оглохшим военным США
Производитель ушных затычек выплатит компенсацию оглохшим военным США - РИА Новости, 29.08.2023
Производитель ушных затычек выплатит компенсацию оглохшим военным США
Американская компания 3M договорилась с военными и ветеранами, подавшими в суд из-за потери слуха после использования разработанных фирмой затычек для ушей, о... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:24
2023-08-29T16:47
технологии
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_262b3042c0981a35a851c32a22d65738.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Американская компания 3M договорилась с военными и ветеранами, подавшими в суд из-за потери слуха после использования разработанных фирмой затычек для ушей, о компенсации истцам в размере 6 миллиардов долларов, сообщает организация. "В соответствии с соглашением, 3M компенсирует в целом 6 миллиардов долларов в период с 2023 по 2029 годы, включая 5 миллиардов долларов наличными и 1 миллиард долларов в виде обычных акций", - говорится в сообщении на сайте компании. Досудебное соглашение включает все претензии нынешние и будущие, при этом компания отказывается признавать, что продукция была небезопасной и неэффективной, говорится в сообщении. Как сообщалось, против 3М было подано около 300 тысяч исков американских военных и ветеранов, жаловавшихся на потерю слуха после использования затычек для ушей производства дочернего подразделения 3М. Компания поставляет в американскую армию затычки для защиты слуха, которые используются в боевых действиях с участием США, а также на тренировочных стрельбах. Несмотря на их применение, многие военные жаловались на потерю слуха и другие приобретенные заболевания, включая постоянный звон в ушах.
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
https://ria.ru/20230824/isk-1892088595.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_0120d23270867085303d45c98bfe671d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша
Технологии, США
Производитель ушных затычек выплатит компенсацию оглохшим военным США

Компания 3M выплатит крупную компенсацию оглохшим военным и ветеранам в США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Американская компания 3M договорилась с военными и ветеранами, подавшими в суд из-за потери слуха после использования разработанных фирмой затычек для ушей, о компенсации истцам в размере 6 миллиардов долларов, сообщает организация.
«
"В соответствии с соглашением, 3M компенсирует в целом 6 миллиардов долларов в период с 2023 по 2029 годы, включая 5 миллиардов долларов наличными и 1 миллиард долларов в виде обычных акций", - говорится в сообщении на сайте компании.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье
8 августа, 08:00
Досудебное соглашение включает все претензии нынешние и будущие, при этом компания отказывается признавать, что продукция была небезопасной и неэффективной, говорится в сообщении.
Как сообщалось, против 3М было подано около 300 тысяч исков американских военных и ветеранов, жаловавшихся на потерю слуха после использования затычек для ушей производства дочернего подразделения 3М. Компания поставляет в американскую армию затычки для защиты слуха, которые используются в боевых действиях с участием США, а также на тренировочных стрельбах. Несмотря на их применение, многие военные жаловались на потерю слуха и другие приобретенные заболевания, включая постоянный звон в ушах.
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев
24 августа, 20:35
 
ТехнологииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала