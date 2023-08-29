https://ria.ru/20230829/isk-1892942661.html

Производитель ушных затычек выплатит компенсацию оглохшим военным США

Производитель ушных затычек выплатит компенсацию оглохшим военным США - РИА Новости, 29.08.2023

Производитель ушных затычек выплатит компенсацию оглохшим военным США

Американская компания 3M договорилась с военными и ветеранами, подавшими в суд из-за потери слуха после использования разработанных фирмой затычек для ушей, о... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:24

2023-08-29T16:24

2023-08-29T16:47

технологии

сша

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Американская компания 3M договорилась с военными и ветеранами, подавшими в суд из-за потери слуха после использования разработанных фирмой затычек для ушей, о компенсации истцам в размере 6 миллиардов долларов, сообщает организация. "В соответствии с соглашением, 3M компенсирует в целом 6 миллиардов долларов в период с 2023 по 2029 годы, включая 5 миллиардов долларов наличными и 1 миллиард долларов в виде обычных акций", - говорится в сообщении на сайте компании. Досудебное соглашение включает все претензии нынешние и будущие, при этом компания отказывается признавать, что продукция была небезопасной и неэффективной, говорится в сообщении. Как сообщалось, против 3М было подано около 300 тысяч исков американских военных и ветеранов, жаловавшихся на потерю слуха после использования затычек для ушей производства дочернего подразделения 3М. Компания поставляет в американскую армию затычки для защиты слуха, которые используются в боевых действиях с участием США, а также на тренировочных стрельбах. Несмотря на их применение, многие военные жаловались на потерю слуха и другие приобретенные заболевания, включая постоянный звон в ушах.

https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html

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технологии, сша