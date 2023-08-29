https://ria.ru/20230829/import-1892917014.html

В Совфеде считают возможным продумать способы параллельного импорта в кино

В Совфеде считают возможным продумать способы параллельного импорта в кино - РИА Новости, 29.08.2023

В Совфеде считают возможным продумать способы параллельного импорта в кино

Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов заявил РИА Новости, что необходимо подумать о параллельном импорте в кино, возможности... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:13

2023-08-29T15:13

2023-08-29T15:13

технологии

иван абрамов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов заявил РИА Новости, что необходимо подумать о параллельном импорте в кино, возможности для этого есть. "Вот как мы сделали с параллельным импортом. То же самое – параллельный импорт в кино. Не хотите давать – мы будем сами закупать то, что считаем нужным. Я думаю, это вообще не проблема: есть много разных источников. Будем сами это размещать. Понятно, что это мера временная до тех пор, пока мы не вернемся к нормальным цивилизованным отношениям с другими странами, а не так, что в одностороннем порядке каждый будет что-то (санкции - ред.) вводить", - сказал сенатор. Абрамов подчеркнул, что нет ничего плохого в том, что мы "хотим показать те фильмы, которые считаем нужным показывать". "Пусть будет больше развлечений, всё-таки кинотеатры простаивают сегодня, не все залы забиты, это всё-таки экономика… С другой стороны, при этих показах нарушаются права правообладателей – наши права уже везде нарушены, где только можно было: санкциями в одностороннем порядке. В этом смысле я считаю, что мы не должны обращать на это внимание. Мы должны, прежде всего, ставить во главу свои интересы: если людям интересны какие-то фильмы, то почему бы мы не могли запускать их в прокат без всякой впоследствии ответственности", - добавил парламентарий. Сенатор объяснил, что способы выплат правообладателям за показы кино также имеются. "Впоследствии, когда стабилизируется ситуация, мы можем предложить пользоваться (правообладателям – ред.) своими средствами, вот и всё. Я думаю, что есть условия, при которых мы всё можем предусмотреть. Нужно поработать, потому что всё равно многие люди смотрят эти фильмы: только смотрят на разных интернет-площадках, при этом отвыкая ходить в кино. А ходить в кино – это не просто фильм посмотреть, это определенный вид отдыха", - заключил Абрамов.

https://ria.ru/20230805/import-1888298566.html

https://ria.ru/20230827/kino-1892499772.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, иван абрамов