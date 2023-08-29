В Совфеде считают возможным продумать способы параллельного импорта в кино
Сенатор: необходимо подумать о параллельном импорте в кино, возможности есть
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов заявил РИА Новости, что необходимо подумать о параллельном импорте в кино, возможности для этого есть.
«
"Вот как мы сделали с параллельным импортом. То же самое – параллельный импорт в кино. Не хотите давать – мы будем сами закупать то, что считаем нужным. Я думаю, это вообще не проблема: есть много разных источников. Будем сами это размещать. Понятно, что это мера временная до тех пор, пока мы не вернемся к нормальным цивилизованным отношениям с другими странами, а не так, что в одностороннем порядке каждый будет что-то (санкции - ред.) вводить", - сказал сенатор.
Абрамов подчеркнул, что нет ничего плохого в том, что мы "хотим показать те фильмы, которые считаем нужным показывать".
«
"Пусть будет больше развлечений, всё-таки кинотеатры простаивают сегодня, не все залы забиты, это всё-таки экономика… С другой стороны, при этих показах нарушаются права правообладателей – наши права уже везде нарушены, где только можно было: санкциями в одностороннем порядке. В этом смысле я считаю, что мы не должны обращать на это внимание. Мы должны, прежде всего, ставить во главу свои интересы: если людям интересны какие-то фильмы, то почему бы мы не могли запускать их в прокат без всякой впоследствии ответственности", - добавил парламентарий.
Сенатор объяснил, что способы выплат правообладателям за показы кино также имеются.
«
"Впоследствии, когда стабилизируется ситуация, мы можем предложить пользоваться (правообладателям – ред.) своими средствами, вот и всё. Я думаю, что есть условия, при которых мы всё можем предусмотреть. Нужно поработать, потому что всё равно многие люди смотрят эти фильмы: только смотрят на разных интернет-площадках, при этом отвыкая ходить в кино. А ходить в кино – это не просто фильм посмотреть, это определенный вид отдыха", - заключил Абрамов.