https://ria.ru/20230829/ikona-1892851737.html

Священник рассказал о происхождении первой в истории христианской иконы

Священник рассказал о происхождении первой в истории христианской иконы - РИА Новости, 29.08.2023

Священник рассказал о происхождении первой в истории христианской иконы

Первая в истории христианская икона – образ Спаса Нерукотворного, который был создан самим Богом, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:29

2023-08-29T11:29

2023-08-29T11:34

религия

эдесса

россия

иисус христос

русская православная церковь

тутаев

религия

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Первая в истории христианская икона – образ Спаса Нерукотворного, который был создан самим Богом, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.Во вторник в Русской православной церкви встречают так называемый Ореховый или Третий Спас, а согласно церковному календарю – Перенесение Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь."Смысл праздника определен названием. Первая икона, образ Спасителя, который хранился в Эдессе со времен царя Авгаря (времен жизни Иисуса Христа – ред.) переносится из ставшей небезопасной для хранения святыни Эдессы в Константинополь - и становится одной из главных святынь Второго Рима. Объектом почитания в этот день является нерукотворный образ Спасителя. Это первая икона, данная нам самим Богом", - сказал Козлов.Он добавил, что среди особо почитаемых в России икон Спаса Нерукотворного – образ в Успенском соборе Московского Кремля, в Воскресенском соборе Тутаева, и Новоспасском монастыре Москвы. По его словам, на литургии в храмах в этот день поют тропарь и кондак праздника, посвященный нерукотворному образу, а внимание верующих "концентрируется на того, в кого мы верим – на Иисусе Христе". Впрочем, отметил священник, если люди что-то хотят принести в храм на освящение – "это не возбраняется, но не является сутью праздника"."Названия Ореховый или Хлебный Спас – не более чем соединение ритмов сельскохозяйственного года с церковным календарем. В этот день раньше в храмах могли освящать орехи. Но это в основном отошло к тем эпохам, когда сельскохозяйственные попечения были реальным наполнением жизни большинства верующих. Такой повсеместной практики давно уже нет", - пояснил Козлов.Череду августовских праздников, когда принято освящать плоды нового урожая, называют Спасами (так как они связаны со Спасителем – Иисусом Христом). Так, 14 августа Русская церковь отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста, который в народе знают как Медовый Спас: в это время освящают мед. Затем 19 августа – Преображение Господне или Яблочный Спас, когда принято освящать яблоки и другие фрукты. А 29 августа, в день, когда Церковь вспоминает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, верующие после литургии по традиции освящали орехи, а иногда и хлеб (потому праздник еще называют хлебным спасом).История праздника Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа восходит к I веку. По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой, которую не удавалось вылечить. Однажды он услышал о могущественном палестинском проповеднике и целителе Иисусе Христе и прислал к нему слуг, которые попросили Спасителя прийти в Эдессу.Иисус же велел подать ему воду и полотенце - убрус. Он умылся и обтер лицо, а на полотне чудесным образом остался его лик, который слуги и отвезли царю Эдессы. Авгарь исцелился, прикоснувшись к плату, и впоследствии принял крещение от одного из апостолов.По преданию, именно с этого полотенца начали писать первые иконы. Оно хранилось в Эдессе, но в 944 году было перенесено в Константинополь - это событие и вспоминают в Церкви 29 августа. Изначально праздник отмечали жители Константинополя, но с почитанием Спаса Нерукотворного праздник широко распространился. Считается, что плат был утрачен в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами.

https://ria.ru/20230824/namestniki-1892086005.html

https://ria.ru/20230824/abort-1891877173.html

https://ria.ru/20230824/suvorov-1892108153.html

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тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эдесса, россия, иисус христос, русская православная церковь, тутаев, религия