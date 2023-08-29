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Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь - РИА Новости, 29.08.2023
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь
Очередную партию гуманитарного груза доставили в зону специальной военной операции (СВО) артдивизиону имени Героя России Олега Пешкова, сообщил в своем... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:57
2023-08-29T10:57
2023-08-29T10:57
липецкая область
игорь артамонов
олег пешков
сво
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ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза доставили в зону специальной военной операции (СВО) артдивизиону имени Героя России Олега Пешкова, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. "Поддерживаем наш артдивизион, в очередной раз доставили гуманитарный груз – в основном квадрокоптеры и другие технические устройства", - написал Артамонов. По его словам, артдивизион имени Пешкова уже на боевых позициях. Командование хвалит липецких парней. Бойцы прошли хорошую подготовку, профессионально выполняют задачи. Все они пришли на службу добровольно, никто не повернул назад. "Эти парни сейчас рискуют жизнями ради светлого будущего российских детей, ради мира в нашей стране, ради справедливости, сражаются за свою Родину, за свой народ. Пусть наша помощь и поддержка придают вам сил, ребята! Возвращайтесь с Победой!", - сказал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, олег пешков, сво
Липецкая область, Игорь Артамонов, Олег Пешков, СВО
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза доставили в зону специальной военной операции (СВО) артдивизиону имени Героя России Олега Пешкова, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
"Поддерживаем наш артдивизион, в очередной раз доставили гуманитарный груз – в основном квадрокоптеры и другие технические устройства", - написал Артамонов.
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По его словам, артдивизион имени Пешкова уже на боевых позициях. Командование хвалит липецких парней. Бойцы прошли хорошую подготовку, профессионально выполняют задачи. Все они пришли на службу добровольно, никто не повернул назад.
"Эти парни сейчас рискуют жизнями ради светлого будущего российских детей, ради мира в нашей стране, ради справедливости, сражаются за свою Родину, за свой народ. Пусть наша помощь и поддержка придают вам сил, ребята! Возвращайтесь с Победой!", - сказал Артамонов
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