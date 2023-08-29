Рейтинг@Mail.ru
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:57 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/gumpomosch-1892839290.html
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь - РИА Новости, 29.08.2023
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь
Очередную партию гуманитарного груза доставили в зону специальной военной операции (СВО) артдивизиону имени Героя России Олега Пешкова, сообщил в своем... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:57
2023-08-29T10:57
липецкая область
игорь артамонов
олег пешков
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892840159_0:309:2320:1615_1920x0_80_0_0_646f5ac7e6d3e894ea39c7e05c04bf51.jpg
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза доставили в зону специальной военной операции (СВО) артдивизиону имени Героя России Олега Пешкова, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. "Поддерживаем наш артдивизион, в очередной раз доставили гуманитарный груз – в основном квадрокоптеры и другие технические устройства", - написал Артамонов. По его словам, артдивизион имени Пешкова уже на боевых позициях. Командование хвалит липецких парней. Бойцы прошли хорошую подготовку, профессионально выполняют задачи. Все они пришли на службу добровольно, никто не повернул назад. "Эти парни сейчас рискуют жизнями ради светлого будущего российских детей, ради мира в нашей стране, ради справедливости, сражаются за свою Родину, за свой народ. Пусть наша помощь и поддержка придают вам сил, ребята! Возвращайтесь с Победой!", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230824/ekskursii-1891923679.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892840159_0:0:2316:1736_1920x0_80_0_0_5195bafd8f4185e036f9d93e88ba784f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, олег пешков, сво
Липецкая область, Игорь Артамонов, Олег Пешков, СВО

Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиЛипецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Липецкий артдивизион имени Пешкова получил гуманитарную помощь
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза доставили в зону специальной военной операции (СВО) артдивизиону имени Героя России Олега Пешкова, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
"Поддерживаем наш артдивизион, в очередной раз доставили гуманитарный груз – в основном квадрокоптеры и другие технические устройства", - написал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей
24 августа, 11:10
По его словам, артдивизион имени Пешкова уже на боевых позициях. Командование хвалит липецких парней. Бойцы прошли хорошую подготовку, профессионально выполняют задачи. Все они пришли на службу добровольно, никто не повернул назад.
"Эти парни сейчас рискуют жизнями ради светлого будущего российских детей, ради мира в нашей стране, ради справедливости, сражаются за свою Родину, за свой народ. Пусть наша помощь и поддержка придают вам сил, ребята! Возвращайтесь с Победой!", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОлег ПешковСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала