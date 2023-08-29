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На "Госуслугах" появилась возможность проверки подлинности товаров - РИА Новости, 29.08.2023
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15:53 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/gosuslugi-1892927791.html
На "Госуслугах" появилась возможность проверки подлинности товаров
На "Госуслугах" появилась возможность проверки подлинности товаров - РИА Новости, 29.08.2023
На "Госуслугах" появилась возможность проверки подлинности товаров
Возможность проверять подлинность товаров, а также срок годности, название производителя, вес или объем продукта появилась в приложении "Госуслуги", для этого... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:53
2023-08-29T15:53
экономика
россия
госуслуги
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возможность проверять подлинность товаров, а также срок годности, название производителя, вес или объем продукта появилась в приложении "Госуслуги", для этого достаточно отсканировать специальный знак на упаковке, сообщили в пресс-службе Минцифры. "Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете. Теперь в магазине с помощью приложения "Госуслуги" можно узнать срок годности, название производителя, вес или объем продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги", - говорится в сообщении. В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов. Если статус зеленый, то с товаром все в порядке, серый цвет означает, что товар уже продали или есть несоответствия в описании - в этом случае можно сообщить о нарушении в приложении "Честный знак". Красный статус означает то, что товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения - например, истёк срок годности. С помощью сканера на "Госуслугах" можно проверить лекарства, молочную продукцию, воду, обувь, шубы и верхнюю одежду, табак, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетную воду, БАДы, антисептики и кресла-коляски, шины и покрышки. В скором времени можно будет проверить алкоголь.
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экономика, россия, госуслуги
Экономика, Россия, Госуслуги
На "Госуслугах" появилась возможность проверки подлинности товаров

В приложении "Госуслуг" появилась возможность проверять подлинность товаров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране Айфона
Приложение Госуслуги на экране Айфона - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Приложение Госуслуги на экране Айфона. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возможность проверять подлинность товаров, а также срок годности, название производителя, вес или объем продукта появилась в приложении "Госуслуги", для этого достаточно отсканировать специальный знак на упаковке, сообщили в пресс-службе Минцифры.
«
"Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете. Теперь в магазине с помощью приложения "Госуслуги" можно узнать срок годности, название производителя, вес или объем продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги", - говорится в сообщении.
В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов. Если статус зеленый, то с товаром все в порядке, серый цвет означает, что товар уже продали или есть несоответствия в описании - в этом случае можно сообщить о нарушении в приложении "Честный знак". Красный статус означает то, что товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения - например, истёк срок годности.
С помощью сканера на "Госуслугах" можно проверить лекарства, молочную продукцию, воду, обувь, шубы и верхнюю одежду, табак, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетную воду, БАДы, антисептики и кресла-коляски, шины и покрышки. В скором времени можно будет проверить алкоголь.
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