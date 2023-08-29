https://ria.ru/20230829/gosizmena-1892876396.html
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 29.08.2023
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене
Полиция задержала жителя Омска, которого подозревают в государственной измене, диверсии и терроризме после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:29
2023-08-29T12:29
2023-08-29T12:29
происшествия
омск
россия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция задержала жителя Омска, которого подозревают в государственной измене, диверсии и терроризме после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области задержали 21-летнего жителя Омска у него в квартире. "Предварительно установлено, что задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей МО РФ фигурант получал посредством мессенджера из Украины от так называемого куратора", - уточнили в пресс-службе ведомства. На омича возбудили уголовное дело по статьям "государственная измена", а также "участие в деятельности террористической организации" и "диверсия". Ему грозит до 20 лет колонии.
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
https://ria.ru/20230828/delo-1892791330.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене, диверсии и терроризме