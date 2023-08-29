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Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 29.08.2023
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12:29 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/gosizmena-1892876396.html
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 29.08.2023
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене
Полиция задержала жителя Омска, которого подозревают в государственной измене, диверсии и терроризме после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:29
2023-08-29T12:29
происшествия
омск
россия
омская область
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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция задержала жителя Омска, которого подозревают в государственной измене, диверсии и терроризме после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области задержали 21-летнего жителя Омска у него в квартире. "Предварительно установлено, что задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей МО РФ фигурант получал посредством мессенджера из Украины от так называемого куратора", - уточнили в пресс-службе ведомства. На омича возбудили уголовное дело по статьям "государственная измена", а также "участие в деятельности террористической организации" и "диверсия". Ему грозит до 20 лет колонии. ​
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене

Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене, диверсии и терроризме

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция задержала жителя Омска, которого подозревают в государственной измене, диверсии и терроризме после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области задержали 21-летнего жителя Омска у него в квартире.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены
15 августа, 06:57
"Предварительно установлено, что задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей МО РФ фигурант получал посредством мессенджера из Украины от так называемого куратора", - уточнили в пресс-службе ведомства.
На омича возбудили уголовное дело по статьям "государственная измена", а также "участие в деятельности террористической организации" и "диверсия". Ему грозит до 20 лет колонии.
В зале суда - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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