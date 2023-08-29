https://ria.ru/20230829/gosizmena-1892876396.html

Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене

Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 29.08.2023

Полиция задержала омича, подозреваемого в госизмене

Полиция задержала жителя Омска, которого подозревают в государственной измене, диверсии и терроризме после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:29

2023-08-29T12:29

2023-08-29T12:29

происшествия

омск

россия

омская область

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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция задержала жителя Омска, которого подозревают в государственной измене, диверсии и терроризме после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области задержали 21-летнего жителя Омска у него в квартире. "Предварительно установлено, что задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей МО РФ фигурант получал посредством мессенджера из Украины от так называемого куратора", - уточнили в пресс-службе ведомства. На омича возбудили уголовное дело по статьям "государственная измена", а также "участие в деятельности террористической организации" и "диверсия". Ему грозит до 20 лет колонии. ​

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

https://ria.ru/20230828/delo-1892791330.html

омск

россия

омская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, россия, омская область