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Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос - РИА Новости, 29.08.2023
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00:35 29.08.2023 (обновлено: 07:58 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/gosdep-1892801374.html
Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос
Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос - РИА Новости, 29.08.2023
Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос
Вашингтон ждет от Москвы соблюдения Венской конвенции, говорится в заявлении госдепа США о планах допросить двух американских дипломатов в России по делу о... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T00:35
2023-08-29T07:58
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Вашингтон ждет от Москвы соблюдения Венской конвенции, говорится в заявлении госдепа США о планах допросить двух американских дипломатов в России по делу о тайной передаче иностранцам конфиденциальной информации.ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки."Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство. Мы ожидаем выполнения этих обязательств", - говорится в сообщении.В госдепе назвали обвинения в отношении Шонова "беспочвенными"."Как мы заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230828/shonov-1892601838.html
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в мире, россия, государственный департамент сша, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
В мире, Россия, Государственный департамент США, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос

Госдеп призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов из США

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Вашингтон ждет от Москвы соблюдения Венской конвенции, говорится в заявлении госдепа США о планах допросить двух американских дипломатов в России по делу о тайной передаче иностранцам конфиденциальной информации.
ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки.
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"Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство. Мы ожидаем выполнения этих обязательств", - говорится в сообщении.
В госдепе назвали обвинения в отношении Шонова "беспочвенными".
"Как мы заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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