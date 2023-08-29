Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос
Госдеп призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов из США
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Вашингтон ждет от Москвы соблюдения Венской конвенции, говорится в заявлении госдепа США о планах допросить двух американских дипломатов в России по делу о тайной передаче иностранцам конфиденциальной информации.
ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки.
"Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство. Мы ожидаем выполнения этих обязательств", - говорится в сообщении.
В госдепе назвали обвинения в отношении Шонова "беспочвенными".
"Как мы заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.