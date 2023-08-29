https://ria.ru/20230829/gosdep-1892801374.html

Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос

Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос - РИА Новости, 29.08.2023

Госдеп призвал Москву защитить дипломатов, которых вызвали на допрос

Вашингтон ждет от Москвы соблюдения Венской конвенции, говорится в заявлении госдепа США о планах допросить двух американских дипломатов в России по делу о... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T00:35

2023-08-29T00:35

2023-08-29T07:58

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Вашингтон ждет от Москвы соблюдения Венской конвенции, говорится в заявлении госдепа США о планах допросить двух американских дипломатов в России по делу о тайной передаче иностранцам конфиденциальной информации.ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки."Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство. Мы ожидаем выполнения этих обязательств", - говорится в сообщении.В госдепе назвали обвинения в отношении Шонова "беспочвенными"."Как мы заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230828/shonov-1892601838.html

https://ria.ru/20230828/fsb-1892600266.html

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в мире, россия, государственный департамент сша, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва