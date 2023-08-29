https://ria.ru/20230829/gorenie-1893008138.html

На складах в районе Комсомольской площади ликвидировали открытое горение

На складах в районе Комсомольской площади ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 29.08.2023

На складах в районе Комсомольской площади ликвидировали открытое горение

Открытое горение в районе Комсомольской площади в Москве, где горел подлежащий сносу складской комплекс, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:00

2023-08-29T20:00

2023-08-29T20:04

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892997663_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e0ed030c536bf834093fedcc9ed4448.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Открытое горение в районе Комсомольской площади в Москве, где горел подлежащий сносу складской комплекс, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели. В МЧС РФ позднее сообщали, что площадь пожара - 600 квадратных метров. В столичной межрегиональной транспортной прокурате тем временем отмечали, что возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу. В МЧС сообщали, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало."Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230828/pozhar-1892713101.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на территории складского комплекса в районе площади трех вокзалов в Москве Площадь пожара в здании в районе площади трех вокзалов в Москве составляет 600 кв м, сообщает МЧС РФ. По данным транспортной прокуратуры, возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу 2023-08-29T20:00 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)