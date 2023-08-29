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На складах в районе Комсомольской площади ликвидировали открытое горение
На складах в районе Комсомольской площади ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 29.08.2023
На складах в районе Комсомольской площади ликвидировали открытое горение
Открытое горение в районе Комсомольской площади в Москве, где горел подлежащий сносу складской комплекс, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:00
2023-08-29T20:00
2023-08-29T20:04
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Открытое горение в районе Комсомольской площади в Москве, где горел подлежащий сносу складской комплекс, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели. В МЧС РФ позднее сообщали, что площадь пожара - 600 квадратных метров. В столичной межрегиональной транспортной прокурате тем временем отмечали, что возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу. В МЧС сообщали, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало."Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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Пожар на территории складского комплекса в районе площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в здании в районе площади трех вокзалов в Москве составляет 600 кв м, сообщает МЧС РФ. По данным транспортной прокуратуры, возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу
2023-08-29T20:00
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складах в районе Комсомольской площади ликвидировали открытое горение
МЧС: на складах в районе Комсомольской площади ликвидировали открытое горение