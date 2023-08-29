В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке
Spiegel: в Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти рабыни-езидки
© iStock.com / thodonalЮрист
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд в немецком Мюнхене приговорил к 14 годам лишения свободы женщину из-за смерти езидской девушки-рабыни, которая была у ее семьи, когда они жили в Ираке на территории, контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, сообщило во вторник издание Spiegel.
"Ей было около 25 лет, когда она присоединилась к террористическому ополчению "Исламского государства"* и эмигрировала из Германии в Ирак. Вместе со своим мужем в то время она поработила езидскую девочку. Ребенок подвергался пыткам и умерла от жажды под палящим полуденным солнцем. Теперь, примерно восемь лет спустя, исламистская экстремистка была приговорена в Мюнхене к длительному тюремному заключению за преступление против человечности", - пишет Spiegel.
Сообщается, что женщина из города Лоне Нижней Саксонии наблюдала, как прикованная в наказание цепью девочка умирала под палящим солнцем. Также приговоренная приставила пистолет к матери скончавшейся девушки, чтобы заставить ту перестать плакать.
Террористическая группировка "Исламское государство"* захватила большие территории на севере и западе Ирака в 2014 году, включая второй по населению город страны Мосул. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России