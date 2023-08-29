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В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке - РИА Новости, 29.08.2023
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15:18 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/germaniya-1892918916.html
В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке
В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке - РИА Новости, 29.08.2023
В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке
Суд в немецком Мюнхене приговорил к 14 годам лишения свободы женщину из-за смерти езидской девушки-рабыни, которая была у ее семьи, когда они жили в Ираке на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:18
2023-08-29T15:18
в мире
ирак
германия
мюнхен
исламское государство
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд в немецком Мюнхене приговорил к 14 годам лишения свободы женщину из-за смерти езидской девушки-рабыни, которая была у ее семьи, когда они жили в Ираке на территории, контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, сообщило во вторник издание Spiegel. "Ей было около 25 лет, когда она присоединилась к террористическому ополчению "Исламского государства"* и эмигрировала из Германии в Ирак. Вместе со своим мужем в то время она поработила езидскую девочку. Ребенок подвергался пыткам и умерла от жажды под палящим полуденным солнцем. Теперь, примерно восемь лет спустя, исламистская экстремистка была приговорена в Мюнхене к длительному тюремному заключению за преступление против человечности", - пишет Spiegel. Сообщается, что женщина из города Лоне Нижней Саксонии наблюдала, как прикованная в наказание цепью девочка умирала под палящим солнцем. Также приговоренная приставила пистолет к матери скончавшейся девушки, чтобы заставить ту перестать плакать. Террористическая группировка "Исламское государство"* захватила большие территории на севере и западе Ирака в 2014 году, включая второй по населению город страны Мосул. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221028/bezhenka-1827649642.html
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в мире, ирак, германия, мюнхен, исламское государство
В мире, Ирак, Германия, Мюнхен, Исламское государство
В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке

Spiegel: в Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти рабыни-езидки

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд в немецком Мюнхене приговорил к 14 годам лишения свободы женщину из-за смерти езидской девушки-рабыни, которая была у ее семьи, когда они жили в Ираке на территории, контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, сообщило во вторник издание Spiegel.
"Ей было около 25 лет, когда она присоединилась к террористическому ополчению "Исламского государства"* и эмигрировала из Германии в Ирак. Вместе со своим мужем в то время она поработила езидскую девочку. Ребенок подвергался пыткам и умерла от жажды под палящим полуденным солнцем. Теперь, примерно восемь лет спустя, исламистская экстремистка была приговорена в Мюнхене к длительному тюремному заключению за преступление против человечности", - пишет Spiegel.
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Сообщается, что женщина из города Лоне Нижней Саксонии наблюдала, как прикованная в наказание цепью девочка умирала под палящим солнцем. Также приговоренная приставила пистолет к матери скончавшейся девушки, чтобы заставить ту перестать плакать.
Террористическая группировка "Исламское государство"* захватила большие территории на севере и западе Ирака в 2014 году, включая второй по населению город страны Мосул. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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