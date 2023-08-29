https://ria.ru/20230829/germaniya-1892918916.html

В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке

В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке - РИА Новости, 29.08.2023

В Германии женщину приговорили к 14 годам из-за смерти ее рабыни в Ираке

Суд в немецком Мюнхене приговорил к 14 годам лишения свободы женщину из-за смерти езидской девушки-рабыни, которая была у ее семьи, когда они жили в Ираке на... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:18

2023-08-29T15:18

2023-08-29T15:18

в мире

ирак

германия

мюнхен

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_161:412:3067:2047_1920x0_80_0_0_56fe798552ec79d052f05bcfa5981555.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд в немецком Мюнхене приговорил к 14 годам лишения свободы женщину из-за смерти езидской девушки-рабыни, которая была у ее семьи, когда они жили в Ираке на территории, контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, сообщило во вторник издание Spiegel. "Ей было около 25 лет, когда она присоединилась к террористическому ополчению "Исламского государства"* и эмигрировала из Германии в Ирак. Вместе со своим мужем в то время она поработила езидскую девочку. Ребенок подвергался пыткам и умерла от жажды под палящим полуденным солнцем. Теперь, примерно восемь лет спустя, исламистская экстремистка была приговорена в Мюнхене к длительному тюремному заключению за преступление против человечности", - пишет Spiegel. Сообщается, что женщина из города Лоне Нижней Саксонии наблюдала, как прикованная в наказание цепью девочка умирала под палящим солнцем. Также приговоренная приставила пистолет к матери скончавшейся девушки, чтобы заставить ту перестать плакать. Террористическая группировка "Исламское государство"* захватила большие территории на севере и западе Ирака в 2014 году, включая второй по населению город страны Мосул. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221028/bezhenka-1827649642.html

https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html

ирак

германия

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, германия, мюнхен, исламское государство