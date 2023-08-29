https://ria.ru/20230829/germaniya-1892856237.html
Институт IW предсказал падение ВВП Германии
Институт IW предсказал падение ВВП Германии - РИА Новости, 29.08.2023
Институт IW предсказал падение ВВП Германии
Экономика Германии сократится в этом году примерно на 0,5% на фоне слабого внутреннего потребления, вызванного все еще высокими темпами инфляции, говорится в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:42
2023-08-29T11:42
2023-08-29T11:42
экономика
германия
украина
китай
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экономика Германии сократится в этом году примерно на 0,5% на фоне слабого внутреннего потребления, вызванного все еще высокими темпами инфляции, говорится в опубликованном во вторник исследовании институтом IW. "Общая экономическая слабость и рост процентных ставок продолжают удерживать инвестиции ниже докризисного уровня. В связи с тем, что инфляция практически не ослабла, частное потребление выступает в качестве тормоза для экономики. В 2023 году реальный ВВП будет на до 0,5% ниже, чем в прошлом году. Уровень безработицы вырастет до 5,5%", - говорится в пресс-релизе института. Согласно исследованию, немецкая экономика продолжает испытывать на себе воздействие внешних шоков, прежде всего связанных с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Украины. В качестве дополнительных факторов риска названы напряженность в отношениях с Китаем и непрозрачная геополитическая ситуация в ряде развивающихся стран, что создает неопределенность в плане доступа к сырью и энергоресурсам. Кроме того, на немецкую экономику оказывает воздействие и слабый мировой спрос: рост мировой экономики в этом году ожидается на уровне 2,5%. Институт также прогнозирует повышение госдолга Германии до 65% от ВВП в этом году, но предполагает, что со временем он снизится до нормального уровня в 60%. В целом, ситуацию с госдолгом институт считает управляемой.
https://ria.ru/20230829/ekonomika-1892824992.html
https://ria.ru/20230825/germaniya-1892115563.html
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РИА Новости
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экономика, германия, украина, китай
Экономика, Германия, Украина, Китай
Институт IW предсказал падение ВВП Германии
Институт IW: ВВП Германии упадет в этом году на 0,5 процента из-за инфляции
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Экономика Германии сократится в этом году примерно на 0,5% на фоне слабого внутреннего потребления, вызванного все еще высокими темпами инфляции, говорится в опубликованном во вторник исследовании
институтом IW.
"Общая экономическая слабость и рост процентных ставок продолжают удерживать инвестиции ниже докризисного уровня. В связи с тем, что инфляция практически не ослабла, частное потребление выступает в качестве тормоза для экономики. В 2023 году реальный ВВП будет на до 0,5% ниже, чем в прошлом году. Уровень безработицы вырастет до 5,5%", - говорится в пресс-релизе института.
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Согласно исследованию, немецкая экономика продолжает испытывать на себе воздействие внешних шоков, прежде всего связанных с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Украины
. В качестве дополнительных факторов риска названы напряженность в отношениях с Китаем
и непрозрачная геополитическая ситуация в ряде развивающихся стран, что создает неопределенность в плане доступа к сырью и энергоресурсам.
Кроме того, на немецкую экономику оказывает воздействие и слабый мировой спрос: рост мировой экономики в этом году ожидается на уровне 2,5%.
Институт также прогнозирует повышение госдолга Германии до 65% от ВВП в этом году, но предполагает, что со временем он снизится до нормального уровня в 60%. В целом, ситуацию с госдолгом институт считает управляемой.
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