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Институт IW предсказал падение ВВП Германии - РИА Новости, 29.08.2023
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11:42 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/germaniya-1892856237.html
Институт IW предсказал падение ВВП Германии
Институт IW предсказал падение ВВП Германии - РИА Новости, 29.08.2023
Институт IW предсказал падение ВВП Германии
Экономика Германии сократится в этом году примерно на 0,5% на фоне слабого внутреннего потребления, вызванного все еще высокими темпами инфляции, говорится в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:42
2023-08-29T11:42
экономика
германия
украина
китай
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экономика Германии сократится в этом году примерно на 0,5% на фоне слабого внутреннего потребления, вызванного все еще высокими темпами инфляции, говорится в опубликованном во вторник исследовании институтом IW. "Общая экономическая слабость и рост процентных ставок продолжают удерживать инвестиции ниже докризисного уровня. В связи с тем, что инфляция практически не ослабла, частное потребление выступает в качестве тормоза для экономики. В 2023 году реальный ВВП будет на до 0,5% ниже, чем в прошлом году. Уровень безработицы вырастет до 5,5%", - говорится в пресс-релизе института. Согласно исследованию, немецкая экономика продолжает испытывать на себе воздействие внешних шоков, прежде всего связанных с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Украины. В качестве дополнительных факторов риска названы напряженность в отношениях с Китаем и непрозрачная геополитическая ситуация в ряде развивающихся стран, что создает неопределенность в плане доступа к сырью и энергоресурсам. Кроме того, на немецкую экономику оказывает воздействие и слабый мировой спрос: рост мировой экономики в этом году ожидается на уровне 2,5%. Институт также прогнозирует повышение госдолга Германии до 65% от ВВП в этом году, но предполагает, что со временем он снизится до нормального уровня в 60%. В целом, ситуацию с госдолгом институт считает управляемой.
https://ria.ru/20230829/ekonomika-1892824992.html
https://ria.ru/20230825/germaniya-1892115563.html
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экономика, германия, украина, китай
Экономика, Германия, Украина, Китай
Институт IW предсказал падение ВВП Германии

Институт IW: ВВП Германии упадет в этом году на 0,5 процента из-за инфляции

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экономика Германии сократится в этом году примерно на 0,5% на фоне слабого внутреннего потребления, вызванного все еще высокими темпами инфляции, говорится в опубликованном во вторник исследовании институтом IW.
"Общая экономическая слабость и рост процентных ставок продолжают удерживать инвестиции ниже докризисного уровня. В связи с тем, что инфляция практически не ослабла, частное потребление выступает в качестве тормоза для экономики. В 2023 году реальный ВВП будет на до 0,5% ниже, чем в прошлом году. Уровень безработицы вырастет до 5,5%", - говорится в пресс-релизе института.
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Кроме того, на немецкую экономику оказывает воздействие и слабый мировой спрос: рост мировой экономики в этом году ожидается на уровне 2,5%.
Институт также прогнозирует повышение госдолга Германии до 65% от ВВП в этом году, но предполагает, что со временем он снизится до нормального уровня в 60%. В целом, ситуацию с госдолгом институт считает управляемой.
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